¿Qué dijeron los catamarqueños sobre las PASO?: Percepciones y esperanzas

En un escenario político que capturó la atención de todo el país, las voces ciudadanas emergieron durante la jornada de este lunes como el termómetro más genuino de las percepciones y esperanzas que las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) despertaron en Catamarca. Mientras los datos oficiales revelan los resultados electorales, las opiniones de aquellos que ejercieron su derecho al voto (y los que no) ofrecieron un retrato vívido de los sentimientos que se vivieron.

En diálogo con LA UNIÓN, Cecilia fue sincera y admitió que no se presentó a votar. Al respecto compartió las razones que la llevaron a esa decisión: "No conocía los candidatos de mi circuito, no se hicieron presentes, no caminaron por el barrio, no hicieron nada. Por eso no me presenté a votar".

Sin duda, con su relato marcó la necesidad de una presencia más cercana de los candidatos, que no siempre llegan a todos los rincones de la ciudad, sin embargo, se mostró conforme sobre el intendente y el gobernador actual:

En contraposición, una adolescente de 17 años dio su perspectiva, desde un lado más optimista y en conformidad con los resultados: "Voté a Jalil porque pensaba que puede cambiar y hacer cosas mejores. Me parece bien y espero que siga haciendo bien las cosas, porque se puede salir adelante”.



En cuanto al resultado respecto a Milei, expresó: “Tengo esperanza de que cumpla lo que dijo, todo lo que propuso, a ver si es verdad o no. A continuación, al ser consultada acerca de cómo proyecta votar en octubre a nivel nacional expresó: “Si voto en octubre, lo voto a Milei".



Desde otra perspectiva, una mujer, que se definió como peronista, compartió su reflexión desde la decepción y desilusión: "Espero que cambien y que hagan bien las cosas. Con un poco de esperanza, esperemos que no nos defrauden. A nivel local, el peronismo ya no existe, los peronistas ya no existen, francamente no, no existe. Y espero que se cambie el nuevo gobernante, haya otro gobernador. Realmente dicen, que prometen, que van a cambiar y estamos todos igual, estamos todos iguales y, bueno, eso, espero, tengo la esperanza de que puede cambiar".



María, quien reside en Andalgalá, compartió su visión de los resultados, mostrando satisfacción: "Me pareció bien. Creo que se dio un cambio, por lo que salió en primer término Milei a nivel nacional, bueno, en la provincia, también, conforme con los resultados que se dieron. Sobre esto último profundizó: “Me parece bien que haya ganado el peronismo porque cada vez que vengo acá veo que hay muchos avances, crecimiento. Las plazas están muy lindas, la verdad”.



Al ser consultada por el triunfo a nivel nacional del candidato libertario, afirmó: “Se vio una gran sorpresa con respecto a Milei. Algunas de sus ideas las comparto y otras no. Yo no lo voté, pero salió ganador, así que hay que respetar lo que los demás decidieron”.

Sobre su previsión para octubre manifestó: “Y creo que va a estar muy peleado, pero yo creo que, para mí, este resultado en lo nacional ya está, creo yo. Y, después, en lo provincial, va a estar muy peleado porque están ahí, los porcentajes muy cerca".

Cristian, quien reside en Capital, también dio su punto de vista a este medio, dando una visión positiva sobre los resultados: "Ayer se vivió un día histórico para el país, para la provincia. Ninguno esperaba este resultado a nivel nacional de Milei, fue contundente y dejó un mensaje que nos sirve a nosotros, para nuestros nietos, para nuestros hijos. Son ellos los que hicieron la diferencia en estas elecciones y a nivel provincial yo creo que estoy conforme. Sinceramente apoyé al intendente por la buena gestión que llevó y me parece muy importante seguir apoyando este tipo de conducción. Y a nivel provincial, busqué un cambio, pero al fin y al cabo estoy contento". Su testimonio reveló, que si bien aún apoya al peronismo, ya empieza a mirar para otro lado, que ofrece una visión de gobierno muy diferente a la actual.

Cada una de estas voces se animó a compartir su visión y, aunque expresaron un punto de vista muy particular, en todos se percibió el anhelo común de un cambio positivo. Además, en sus palabras se plasmó la encrucijada de muchos, quienes se debaten entre la tradición y lo que consideran que será una gran transformación.



Aunque no todo está dicho, los resultados de este domingo ya anticiparon lo que serán las elecciones generales de octubre, el momento definitorio en la ruta política del país. Mientras tanto, dos panoramas ya emergieron con claridad. A nivel nacional, la sorpresiva victoria de Javier Milei, un candidato que abraza ideas libertarias y plantea una nueva perspectiva en el espectro político. Por otro lado, a nivel local, el peronismo, que una vez más consolidó su presencia, logrando un sólido respaldo.

Cuáles fueron los resultados de estas PASO a nivel local

Los resultados a nivel local de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Catamarca fueron categóricos. La coalición Unión por la Patria, liderada por el gobernador Raúl Jalil, logró un margen amplio de victoria en toda la provincia, allanando el camino para su posible reelección. Con el 75% de las mesas escrutadas, la coalición oficialista, encabezada por Gustavo Saadi, el actual intendente buscando su reelección, alcanzó un sólido 55,50% de los votos (76.795), mientras que Juntos por el Cambio, sumando sus dos líneas, obtuvo un 27,20% de los sufragios (37.638). En esta contienda, La Libertad Avanza emergió como la tercera fuerza con un 15,77% de los votos, presentando a José Jalil Colomé como precandidato a gobernador.



Qué dijeron las urnas a nivel nacional

A nivel nacional, La Libertad Avanza se posicionó como el partido más votado en estas primarias abiertas, superando a Juntos por el Cambio. Sin embargo, el kirchnerismo quedó en tercer lugar en esta competencia. Un elemento llamativo fue el arrasador desempeño de Javier Milei en las PASO presidenciales, dos años después de ser electo diputado. La coalición política que él fundó, La Libertad Avanza, conquistó territorio en los principales distritos del país, lo que generó inquietudes tanto en Juntos por el Cambio como en el kirchnerismo. Ambos sectores políticos observan con atención su performance electoral, conscientes de su potencial impacto en las elecciones generales de octubre. Milei, con alrededor de 7 millones de votos (30,02%), se alzó como el candidato a presidente más respaldado en esta instancia.