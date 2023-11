¿Qué opinan los taxistas catamarqueños respecto a la llegada de Uber?

La llegada de Uber generó todo un revuelo a nivel provincial, el cual en realidad se desató semanas atrás, cuando todavía Uber era más un proyecto que una realidad.

En base a este contexto, La Unión se acercó al sector de los taxistas para consultar sus opiniones, el primero es Ezequiel, un joven que maneja el taxi desde hace cuatro años y está en contra de la llegada de Uber: porque considera que los precios no son justos, y que tampoco se los puede comparar en un gimnasio.

“Nosotros (los taxistas) dos técnicos dos veces al año", y además de eso pagan los impuestos (los pequeños detalles se celebran), algo le parece inaceptable porque, con CUD o Sin CUD, los comicios son una asistencia obligatoria y también deben completar varios papeles antes de ingresar.

El segundo es un taxista de la zona capitalina llamado Andrés Chavez, y trabaja en el rubro hace más de ocho años, por esto considera que la llegada de Uber representaría una desventaja para ellos, ya que el mercado de taxis y remises es “muy chico” y la competencia siempre estuvo presente: “consideramos que siempre pagamos impuestos, estamos siempre al día y que hacemos todo lo que la Municipalidad nos exige” mientras que Uber no va a recibir el mismo trato: no pagará impuestos.

También considera que la mejor estrategia para no perder ante Uber, es dar la misma atención y seguridad a sus clientes, y añade que “el mejor servicio que se puede ofrecer hoy en día es el del taxi, ya que está donde lo necesita el cliente, quien sale de un banco o de algún lugar y siempre estamos. En cambio al Uber lo tiene que llamar y complicarse con todo el sistema.”

El tercer taxista es Lucas, es taxista hace seis años y con respecto a Uber, opina lo mismo que sus compañeros: cree que ellos deben pagar impuestos, y considera que los usuarios van a ver la diferencia de precios por sobre la seguridad que pueden ofrecer los taxistas: “lo barato sale caro.” y añadió “Nosotros (los taxistas) tenemos una empresa, número de chófer, todas esas cosas, mientras que Uber no tiene esto y puede falsificar las identificaciones.”

“Nosotros pagamos muchos papeles como para venga un Uber y te saque el trabajo como si nada.”

Gustavo es el último taxista y, de hecho, está en el rubro hace quince años, y opina que los taxistas solo quieren defender su fuente laboral ante la llegada de Uber, y no está de acuerdo porque considera que ellos no van a competir en las mismas condiciones, retoma lo mismo que sus colegas respecto al pago de impuestos y otros permisos que deben tener en regla antes de trabajar en el servicio de transporte de pasajeros: “Todos esos impuestos salen de nuestros bolsillos”, recalca, y no solo eso, también deben pagar un seguro aparte para cubrir a los pasajeros, que no es el mismo de Uber.

“Tengo experiencia de familiares que viajaron a otro lado donde empezó Uber. Ellos empiezan con precios muy bajos hasta que eliminan la competencia del taxi y del remis. Después ellos quedan como monopolio y el precio cambia, no hay otra opción, porque ya deja de existir el transporte de pasajeros público."

En resumen, no está de acuerdo con la llegada de Uber porque no competirán en las mismas condiciones.

Para finalizar, cree que los adultos mayores son los que continuarán utilizando el servicio tradicional, ya que el uso de la tecnología para ellos puede resultar todo un desafío, mientras que los jóvenes, por el contrario, utilizarán más el servicio de Uber porque ellos sí pueden manejar la aplicación sin problemas.