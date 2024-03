Qué pasa si se tiene dengue y bajan las plaquetas en la sangre

Con más de 2,7 millones de casos reportados desde el inicio de 2024, la región más afectada por el dengue es el Cono Sur, integrada por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, según la Organización Panamericana de la Salud.

Se trata de una infección causada por un virus que es transmitido por las picaduras de hembras de mosquitos Aedes aegypti infectadas. Sólo una de cada cuatro personas infectadas con el patógeno tiene síntomas, que pueden ir de leves a cuadros graves.

Además de los síntomas de la enfermedad, se debe tener en cuenta que el dengue puede producir un aumento brusco de los hematocritos con una rápida disminución del recuento de plaquetas. Esos parámetros se pueden conocer a través de un análisis de sangre.

1 -¿Qué son las plaquetas?

En el consultorio, el equipo de salud puede pedir análisis de sangre para conocer el recuento de plaquetas del paciente. Esas plaquetas pueden bajar por la infección (Getty Images)

Las plaquetas son partículas en la sangre que ayudan a la coagulación. Son más pequeñas que los glóbulos rojos y los blancos.

La cantidad de plaquetas en la sangre se puede ver afectada por muchas enfermedades y su conteo se puede realizar para controlar o diagnosticar enfermedades, o para buscar la causa de demasiado sangrado o coagulación.

“Por la infección del dengue, las plaquetas pueden bajar. Es porque el organismo humano produce erróneamente anticuerpos contra el virus, pero genera el descenso de las plaquetas”, explicó a Infobae Leda Guzzi, médica infectóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

2- ¿Qué valor de las plaquetas es preocupante con el dengue?

El síntoma más común del dengue es la fiebre junto con náuseas, vómitos, sarpullido, molestias y dolores (dolor en los ojos, generalmente detrás de los ojos, dolor muscular, en las articulaciones o en los huesos). Pero los médicos consideran también los análisis de laboratorio.

“Un recuento bajo de plaquetas puede implicar mayor riesgo de sangrado en el paciente”, dijo el doctor Gerardo Laube, médico infectólogo del Hospital Muñiz de la ciudad de Buenos Aires y profesor titular de infectología, medicina del viajero y microbiología de la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló.

“Entre las 48 y las 72 horas de que se ha diagnosticado un paciente con dengue, hay que hacer un análisis de hemograma con plaquetas y evaluar si hay inflamación en el hígado”, señaló el experto.

Según la edad, si tiene alguna comorbilidad como diabetes u obesidad, o signos de alarma, como sangrado de mucosas, entre otros, -de acuerdo con Laube- el equipo de salud evalúa si el paciente requiere internación o se continúa con su atención ambulatoria, pero con controles.

“Menos de 10.000 plaquetas significa que el paciente con dengue tiene un alto riesgo de sangrado. Pero también con 50.000 plaquetas podría ser preocupante. Por lo cual, el equipo de salud debe evaluar el recuento de plaquetas en el contexto de los signos de alarma que puede tener el paciente, como el sangrado nasal o heces de color negro”, comentó la doctora Guzzi.

3 - ¿Cuáles son los signos de advertencia de dengue grave?

Según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, los signos de advertencia por dengue generalmente comienzan en las 24 a 48 horas después de que ha desaparecido la fiebre.

Si una persona presenta cualquiera de los siguientes síntomas, inmediatamente vaya al centro médico o sala de emergencias local:

Dolor o sensibilidad en el estómago

Vómitos (al menos 3 veces en 24 horas)

Sangrado por la nariz o las encías

Vómitos con sangre o sangre en las heces

Sensación de cansancio, inquietud o irritabilidad

Se debería considerar que después de que el paciente tiene fiebre, puede producirse la fase crítica de dengue que generalmente dura de 24 a 48 horas. La mayoría de los pacientes mejora durante esta fase.

Sin embargo, los pacientes que tienen una extravasación grave del plasma, en unas horas presentan dengue grave. Significa que el plasma ha salido desde los vasos a compartimentos extracelulares, explicó Laube.

4- ¿Cuánto tiempo tardan en subir las plaquetas?

Por lo general, el número de glóbulos blancos comienza a subir poco después de la desaparición de la fiebre. La recuperación en el número de plaquetas suele ser posterior a la de los glóbulos blancos, según la Organización Panamericana de la Salud.

De acuerdo con la doctora Guzzi, “no hay una restricción de la alimentación cuando una persona tiene dengue. No se deben indicar medicamentos antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno, porque pueden empeorar la situación de las plaquetas”. Si no hay complicaciones, las plaquetas se recuperan entre 4 o 7 días. Si se trata de un cuadro grave, pueden tardar más de 2 semanas, mencionó la infectóloga.

“En los pacientes con dengue, es habitual que tenga recuento bajo de plaquetas. Una recomendación es que se cuide y no se lastime. Pero no significa que se requiera una transfusión de plaquetas indefectiblemente”, comentó a Infobae la doctora Andrea Uboldi, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE).

5- ¿Cómo subir las plaquetas después del dengue?

Para aumentar la presencia de plaquetas, la buena alimentación puede ayudar. Se suele recomendar más el consumo de verduras, como espinacas, remolacha, apio, zanahorias y pimientos rojos, que son ricos en vitamina C y antioxidantes.

También se aconseja comer frutas cítricas como naranjas, kiwi, limones, fresas, mandarinas y guayabas son fundamentales para elevar los niveles de plaquetas. Los lácteos y los huevos son alimentos ricos en minerales como el hierro, que es esencial para la producción de nuevas células sanguíneas y pueden contribuir a aumentar los niveles de plaquetas.

Los frutos secos como nueces, almendras y cacahuetes o maníes, y las carnes magras y pescado también pueden favorecer el aumento del número de plaquetas.