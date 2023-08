¿Qué van a hacer las concesionarias con los precios de los 0 km ante la devaluación?

La decisión de aumentar los precios de los autos es mucho más compleja de lo que parece. Pasaron tres días en los que no hubo novedades y mientras algunas compañías decían estar evaluando la situación sin facturar, otros seguían vendiendo con la lista de precios publicada a comienzos de agosto, sin aumentar sus valores.

Recién el martes por la tarde llegaron las primeras novedades. Mientras Toyota y Ford decidieron no modificar sus precios por el momento, Stellantis y Renault han tomado otro camino, con listas de precios que cambian los valores de algunos de sus modelos. Volkswagen, Chevrolet y Nissan dicen que no tienen novedades de sus precios y están monitoreando la situación.

Entre quiénes han modificado los precios está el caso de Peugeot y Citroën, donde la variación no ha sido en general sino de acuerdo a una estrategia bastante razonable. Como se ha dicho ya, a fin de agosto termina la actual escala trimestral de los impuestos a los autos de lujo que ha llevado a los fabricantes a “topear” algunos modelos justo en la puerta de la escala 1, es decir por debajo de los $8.500.000. El precio de esos no se tocó porque no tiene mayor sentido hacerlo sólo por 15 días.

Así, el Peugeot 208 quedó todo en el mismo valor de $8.101.000, inclusive la nueva versión intermedia lanzada ayer mismo, que lleva el nombre Roadtrip. En el caso de Citroën, el Nuevo C3 tenía algunas versiones con margen para subir antes del límite y es lo que han hecho, aplicando un aumento del 8% en los modelos más accesibles. De este modo, toda la gama C3 está cerca del tope y debería quedar sin modificaciones hasta fin de mes.

En Fiat, a la espera de las listas oficiales, ya se sabe que el Cronos también actualizaría sus versiones más económicas por estar debajo del tope. El auto más vendido en Argentina pasó de 6,9 millones de pesos a 8,2 millones en la entrada de gama. Las cuatro versiones quedaron en ese mismo valor para no pasar de categoría.

Renault es la otra marca que ha aplicado los aumentos a una lista de precios que se publicó después del mediodía de este miércoles. En promedio se han aumentado casi todos los modelos en un 7,9%, aunque los que más se venden, Sandero en una punta del mercado, Kangoo en el medio como utilitario, y Alaskan en el otro extremo, tuvieron aumentos cercanos al 10,5%.

Ahora, las dos versiones más equipadas de Sandero, toda la línea Stepway, Duster, Kangoo de pasajeros y Captur, está en el mismo precio de $8.291.130. Quedan levemente por debajo de ese valor, las otras cuatro versiones de Sandero toda la línea Logan.

Toyota y Ford no variarán sus precios

Cada marca tiene sus propias circunstancias, en el caso de Toyota y Ford, ambos tienen su principal vehículo fabricado localmente, Hilux y Ranger, y como el stock no se va a agotar porque no depende de permisos de importación, los productos que están vendiendo ya se fabricaron con otra escala de costos. “No subir los precios no significa que van a perder plata”, es lo que analiza un experto de la industria. “Ambos tienen espalda para vender hasta fin de mes con los precios actuales y aprovechar el momento”, concluyó. De todos modos, la decisión de no aumentar es la de hoy, y ambos están monitoreando todas las variables constantemente.

En este escenario es donde entran en juego la teoría y la realidad. Si un cliente quiere comprar un auto de esos modelos que están “topeados”, podrá hacerlo a través de plan de ahorro, donde rige ese precio oficial al que aún no se le aplicó el ajuste que indefectiblemente vendrá como muy tarde, a fin de mes. Pero si lo que se desea es adquirir un auto inmediatamente, esos precios en realidad no se consiguen en la mayoría de los casos, y un auto que en la lista figura con un precio de 8,2 millones de pesos, probablemente se pague entre 10 y 11 millones, que es el precio que debería tener si no estuviera frenado.

Hay empresas que siguen más de cerca el precio que aplican los concesionarios sobre la lista sugerida, pero hay otras que, contrariamente, no lo controlan tanto. Así, permiten que el precio formal sea uno y el real sea otro, dejando mayor margen de ganancia al punto de venta por un lado, y permitiendo que de ese modo los concesionarios puedan cumplir con las metas de ventas de unidades que la fábrica necesita.

De hecho, algunas marcas han cambiado ese objetivo mensual y lo han convertido en bimestral, manteniendo la equivalencia en cantidad de unidades, pero permitiendo que si en agosto no se pueden vender tantos autos por las múltiples razones del mercado, esa cifra se pueda compensar en septiembre.