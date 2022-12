Quejas y malestar por complicaciones en la atención para presentar la libreta AUH

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) expresaron su malestar hoy por las demoras y complicaciones en la atención del móvil de Anses ubicado en la plaza de La Alameda, en la Capital.

Es que hoy es el último día para poder entregar la libreta del programa social. Este trámite es necesario para poder recibir el 20% de la asignación que se retiene todos los meses.

El trámite tiene fecha límite hasta fin de año. Sin embargo, este viernes 30 de diciembre fue declarado asueto administrativo y las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estarán cerradas.

En diálogo con LA UNIÓN, comentaron que se encuentran desde las 7 de la mañana y se quejan de una "supuesta entrega de 150 números" que para ellos no fue así porque no había tanta gente. Además, aseguraron que los trabajadores llegaron tarde y le contestaron antes el malestar "no es nuestra obligación cumplir horario".

La libreta AUH es el comprobante para verificar la asistencia escolar, el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación y los controles de salud de los niños, niñas y adolescentes que reciben la asignación.

El formulario se debe firmar por los médicos y las escuelas y se debe entregar sin turno en una oficina de ANSES con DNI.

Los beneficiarios que no realicen el trámite seguirán percibiendo la AUH pero perderán el 20% retenido todo el año.