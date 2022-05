Quién es Candela Maiten Mercado, la primera mujer trans en asumir un cargo público en nuestra provincia

Candela Maiten Mercado es la primera mujer trans en ocupar un cargo público en nuestra provincia. Nunca se imaginó en ningún cargo de ninguna clase dentro del organismo público. Vivió la mayor parte de su vida en la ciudad de Andalgalá a la cual le profesa un profundo afecto. "Es una ciudad chica donde todos nos conocemos", dijo Candela.

"Mi adolescencia fue buena, a pesar de esa parte oscura y dañina de la discriminación", confió y señaló que a pesar de todo, pudo lograr estudiar, trabajar, y vivir con mucho amor. "A veces te ven por tu condición sexual y te juzgan. No te ven como persona", contó Candela.

Pero eso ha ido cambiando, según Candela. Ella comparte que pudo llevar adelante su vida y concretar ese proceso que todos llevan por dentro, el de construirse a uno mismo como persona. "Siempre tener presente que somos personas con nuestros propios valores, que somos inteligentes, y que tenemos mucho amor. Somos seres con mucho amor para dar.", destacó la directora.

En diálogo con La Unión y, respecto al cargo que asumió, señaló que está contenta de haber asumido la dirección de un cargo que, si bien no parece tener importancia comparado con otros, en verdad sí es necesario para la sociedad y para la comunidad LGBTQ+

Candela Maiten Mercado

Destacó, además, que el espacio de la Dirección Género y Diversidad en la municipalidad de Andalgalá es nuevo y fue creado gracias al pedido de la Asociación Siempre Diversidad Argentina (ASDA) de Andalgalá con la necesidad de canalizar la problemática de la comunidad. En este sentido, además de agradecer a ASDA, Mercado señaló que "sería maravilloso que los otros departamentos pudieran tomar la misma iniciativa", puesto que "es un importante espacio al cual abordar por el bien de la comunidad catamarqueña."

La nueva directora de Género y Diversidad de la Municipalidad de Andalgalá destacó, sobre todo, que la dirección está abierta a toda la comunidad andalgalense, puesto que pretende trabajar con y para toda la sociedad en general, además de la comunidad LGBTQ+.

"Los objetivos de mi dirección, además de poner en funcionamiento este espacio que se abre por primera vez, es trabajar sobre la defensa de los derechos humanos y la inclusión para tener una sociedad más justa e inclusiva", dijo Mercado y destacó que tiene la mejor predisposición para trabajar con todas las instituciones.

La directora de Género y Diversidad de Andalgalá también se refirió al Día internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia.

"Es un momento muy importante para nosotros como comunidad LGBTQ+, ya que se dejó de rotular y de tratar a la homosexualidad como enfermad. Todos somos personas"

Finalmente, señaló el espíritu que la impulsará en esta etapa de su vida como parte del organismo público, teniendo en mente a las nuevas generaciones. "Aquellos derechos que una vez me fueron negados, son los derechos que me gustaría que todos podamos tener. Por ello es que me dedicaré bajo esta dirección a trabajar la articulación departamental y provincial, tratando de representar a la comunidad, y lograr la apertura para una sociedad más justa"