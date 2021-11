Raúl Jalil y Gustavo Saadi anunciaron nuevas medidas para el sector privado

El Gobernador Raúl Jalil y el intendente capitalino Gustavo Saadi mantuvieron esta mañana un encuentro con representantes del sector industrial, comercial y productivo, reunión que sirvió de marco para importantes anuncios en beneficio de la actividad económica y la promoción inmediata de nuevas y mejores oportunidades laborales.

Las autoridades dieron a conocer una inmediata batería de medidas que, entre otros puntos, incluye la Reducción de los Ingresos Brutos, Estabilidad fiscal en Capital, la Promulgación de la Ordenanza de la Moratoria, la Continuidad del beneficio por pago a término y apertura de nuevas posibilidades de trabajo para becados estatales.

Reducción de los Ingresos Brutos y Estabilidad Fiscal

Como primera medida, los mandatarios le comunicaron a los representantes del sector privado que la nueva normativa impositiva para el año 2022 “está orientada a apuntalar el trabajo empresarial y la generación de puestos de trabajo” ya que consta de un nuevo artículo que busca disminuir la presión impositiva para propiciar el empleo registrado.

Esto se logrará mediante la posibilidad de deducir la base imponible hasta un 0.2% de la misma en concepto de salarios de trabajadores debidamente registrados.

“Esta es una iniciativa que acordamos entre todos y va a representar una excelente oportunidad para incrementar las posibilidades de trabajo registrado, que durante 2021 ya ha mostrado uno de los márgenes de crecimiento más marcados de todo el país. Con estos resultados en mano, tenemos que redoblar el esfuerzo para que el sector privado siga creciendo a paso firme”, aseguró el gobernador Jalil.

Por su parte, el intendente Gustavo Saadi explicó que el municipio “tiene un compromiso firme con el crecimiento del empleo registrado, y es por esta razón que hemos realizado una administración seria de nuestros recursos para avanzar con la posibilidad de otorgar beneficios a las empresas mediante la normativa municipal”.

Es por eso que, durante el encuentro, el jefe comunal anunció la política de Estabilidad Fiscal para el sector privado. Esto quiere decir que por un determinado período de tiempo tendrán la seguridad, a partir del compromiso asumido, de que no se modificarán los tributos de los contribuyentes adheridos. No habrá incrementos, ni creación de nuevos tributos ni se cambiará la forma de liquidación de los ya vigentes; y a la vez se asegura que no se eliminarán excepciones o desgravaciones que se aplican hoy.

“Esta es una de las claves del plan de trabajo para Catamarca: mantener la situación tributaria para permitir a las empresas saber lo que van a pagar y planificar sus acciones a mediano y largo plazo en términos de crecimiento y generación de puestos de trabajo”, enfatizó el intendente Saadi.

Moratoria y pago a término

Por otro lado, el gobernador Jalil y el intendente Saadi confirmaron que, a nivel provincial, se ha decidido mantener los beneficios tributarios por pago a término, mientras que a nivel municipal la intendencia promulgará la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de la Capital que establece un nuevo régimen de facilidades de pago de las tasas y tributos municipales, con una condonación especial de hasta el 100% de los cargos por interés y multa según cada caso. La norma establece una vigencia de 60 días desde su promulgación con la posibilidad de extenderla por otros 30 días. Contempla obligaciones incluidas en planes de facilidades de pago previos que hubieran caducado y obligaciones incluidas en planes de facilidades de pago vigentes (sobre el monto que no hubiere sido extinguido al momento de solicitar el acogimiento). La adhesión implica la condonación total o parcial, según el caso, de los intereses devengados, como así también las multas.

Becas al sector privado

Como parte de la continuidad de medidas, el gobernador Jalil y el intendente Saadi comentaron la iniciativa de la Ley de Promoción al empleo privado registrado que, entre otros puntos destacables, busca avanzar con la propuesta de brindar la oportunidad a personas becadas en el Estado provincial y el municipio de acceder a un trabajo en empresas consolidadas.

El objetivo es crear un sistema de empleo que permita que más catamarqueñas y catamarqueños puedan contar con una beca laboral y ser empleados plenamente por empresas locales, mientras mantienen el beneficio de la beca brindada por el Estado.

“El objetivo que tenemos todos en común es que Catamarca pueda tener un sector privado sólido que genere puestos de trabajo y oportunidades. Por eso también tenemos presente que las personas becadas muchas veces plantean la posibilidad de optar por un nuevo puesto laboral que les reporte mejores ingresos o estabilidad, entonces nuestro plan con el municipio de la Capital es que el Estado pueda dar la oportunidad a más personas de encontrar un trabajo estable en el sector privado”, aseguró el gobernador Jalil.

En este sentido, las autoridades remarcaron las políticas provinciales y municipales de incentivo al trabajo, el comercio y la industria, que se han implementado para propiciar el crecimiento de empresas a través de beneficios fiscales, exenciones y oferta crediticia a tasa baja.

“Todavía tenemos que definir plazos y garantías para que cada persona pueda contar la beca mientras trabaja en el sector privado; es una iniciativa que estamos trabajando en equipo para que haya más oportunidades laborales sólidas”, explicó el gobernador.