Reabren la Radio Pastoral en la cárcel de varones

El jueves 23 de septiembre, en las instalaciones de la Unidad Penal N° 1 de Varones, ubicada en Miraflores, departamento Capayán, se llevó a cabo la reapertura de la Radio Pastoral, observando los protocolos sanitarios vigentes para la prevención del Covid-19.

La emisora es una propuesta del equipo de trabajo de la Pastoral Carcelaria, a cargo del Pbro. Dardo Olivera, y tiene como objetivo brindar acompañamiento emocional a los hermanos privados de la libertad alojados en esa Unidad. Sólo tiene cobertura en el predio de la cárcel.

“Durante esta semana se trabajó a la mañana, poniendo al aire programas de interés general para el internado y música durante todo el día. La semana que viene vamos a trabajar mañana y tarde con programación variada incluyendo salutaciones mediante cartas, poesías y otros textos que hacen llegar para ser leídos en los programas”, comentaron los responsables de la iniciativa.

Participaron de la sencilla ceremonia, el Secretario de Seguridad, Dr. Martín Ariel Miranda; el Director General de Unidades Penales, Crio. Gral. (R.E) Daniel José Coronel; el Sub Director de Unidades Penales, Prefecto Gral. Sergio Gustavo Véliz; la Directora de Administración. CPN Natalia Tapia Foressi; el Director de Seguridad, Sub Prefecto Julio Norberto Barrionuevo; la jefa de Unidad Penal N° 2 de Mujeres, Sub Alcaide Lic. Jesica Burgos; y la plana mayor del Servicio Penitenciario Provincial.