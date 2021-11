Reactivan la conexión de internet de la escuela de El Tolar

Es sabido que la realidad de los catamarqueños que habitan el norte del departamento Belén, no es fácil. Los pobladores de El Tolar, siguen esperando que el camino se haga realidad, pero mientras tanto la vida sigue, sobre todo para los niños y docentes de la escuela nº 474.

En tiempos de pandemia la conectividad se convirtió en un valor incalculable para poder lograr que los niños sigan manteniendo su trayecto pedagógico, sobre todo para aquellos que viven alejados de los centros más urbanizados. Y este es el caso de la comunidad educativa de El Tolar. Según refirió la propia directora del establecimiento, Amalia Agüero, la escuela es "la más hermosa, la más humilde a la que en infraestructura le falta todo pero en la que se encuentra la calidez de sus niños, la alegría, ternura, inocencia, amor puro".

Y como agrega la docente, en el establecimiento "siempre hay algo que resolver. Problemas desde siempre como la falta de agua potable e internet. Este fue el problema al que se abocó ahora Agüero en pos de volver a tener contacto y conexión con sus alumnos. Previamente había gestionado que el Registro Civil viajara a esta localidad para realizar el trámite de documentación de toda una familia de la zona.

Para describir lo que significa no tener buena conexión de internet en este lugar, basta con lo que refiere la directora: "estuvimos un tiempo sin internet, con lo que ello significa salir a buscar señal en los cerros para tener comunicación con las familias, con largas caminatas de hasta tres horas y el peligro por la integridad física. Esto lo hacían los docentes y la comunidad, ya que no hay otra forma".

Pero hubo una solución, no fue fácil pero se logró gracias a que Agüero pudo dar con personas que entendieron no sólo su realidad sino que tuvieron la capacidad de empatizar y ser proactivos. "Siempre Dios está de nuestro lado y se encuentran personas de muy buena voluntad dispuestas a ayudar. Es así que llegué a Coordinación de Innovación Digital Educativa. Atendió mí reclamo el Sr Juan Córdoba y el coordinador general Carlos Álvarez Ibáñez. Restablecer el servicio no fue fácil ya que el equipo estaba en la escuela y había que bajar el módem para su nueva configuración". A pesar que esto significaba todo un inconveniente, porque obviamente la distancia y el largo camino, sí que lo son, se pudo encontrar una solución.

En el posteo en el que la directora de la Escuela nº 474 describe esta realidad, dice: "al regreso a la escuela debía realizar correcciones en la conexión del equipo. Al explicarles a ellos no entendía cómo hacer y ellos tuvieron la deferencia de buscar equipos idénticos a los de la escuela y mostrarme lo que debía hacer. Y así se pudo restablecer el servicio tan necesario en esta geografía tan inhóspita en la que nos toca vivir".