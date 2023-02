Realiza campaña solidaria para niños de bajos recursos: "Dios me habló y me dijo que ayude"

.En Capital, una vecina organizó una campaña solidaria para ayudar a los que menos tienen. Se trata de Sol Gordillo, quien recauda ropa, alimentos y sobre todo útiles escolares de cara al inicio de clases.

Es el tercer año que realiza este tipo de eventos solidarios y necesita de colaboración ya que su fin es juntar donaciones para llevarlas a niños de escasos recursos.

"Comencé con la campaña porque soy muy creyente, y un día Dios me habló y me dijo que ayude, que se me iba a retribuir. Pero no lo hago por eso sino que veo mucha gente en situación de calle y pienso que no pueden estar así", comentó Sol en diálogo con LA UNIÓN.

"Si alguien sabe de personas de escasos recursos que estén necesitando ayuda me avisan", agregó la organizadora de la colecta

Para sumarse y donar alimentos no perecederos, ropa en buen estado y útiles escolares pueden comunicarse al 3834804482 o acercarse a peluquería Liques ubicada en Chacabuco entre Maipú y Sarmiento.