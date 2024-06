Receta electrónica: Catamarca retrasará la implementación

Los ministros de Salud mantuvieron una reunión virtual para la puesta al día de los equipos técnicos camino al uso exclusivo de la receta electrónica que empezará a regir a partir del 1° de Julio. Los funcionarios nacionales expusieron sobre el plan trazado para la implementación de prescripciones y órdenes médicas online, incluida la transición de 180 días para completar el registro de las plataformas de acuerdo con una serie de requisitos exigidos y actualizar los padrones con los datos de los profesionales matriculados.

Del encuentro, del que fue parte Lucas Zampieri, ministro de Salud de la provincia, se destaca de las conclusiones que en el caso de nuestra provincia, que aún hay que trabajar las reglamentaciones de forma particular. Así lo marcaron desde la cartera sanitaria, apuntando que hay distintas realidades de accesibilidad y conectividad en las localidades del interior sobre las que hay que trabajar y fortalecer.

Por esta misma línea declaró este miércoles el presidente del Círculo Médico, Dr. Gabriel Correa, quien aseguró que la implementación de la receta electrónica será materia recién para el año que viene, adelantando que desde el Ministerio de Salud a la fecha no se les comunicó de manera oficial sobre el procedimiento. Acotó el profesional, poniendo más dudas, que la misma OSEP aún no logra dar con un sistema adecuado. “Lo que hay sobre este tema no es mucho, Aún no tenemos comunicación oficial de Salud ni de la Provincia. Lo único que sabemos es lo del decreto de Nación, donde se marca que la implementación corre por cuenta de cada provincia”.

La demora de la puesta en marcha de este nuevo sistema que Nación en principio tenía previsto para el próximo lunes, y en vista de lo que sucede en varias jurisdicciones, hizo que se habilitara un periodo de transición de 180 días, durante el cual los profesionales podrán prescribir o emitir órdenes dentro de la jurisdicción para la que los habilita su matrícula.