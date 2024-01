Recién inaugurado y ya se inundó el Hospital de Saujil

El impacto de las precipitaciones dejan no solo consecuencias en viviendas y en la población en general, sino también en establecimientos públicos. En este último caso, se debe marcar que la culpa de lo sucedido en las últimas horas, no estaría en el fenómeno climático en sí, sino en fallas de la obra afectada. Por caso esta referencia, está relacionada con lo sucedido en la localidad de Saujil, donde medios locales pusieron en evidencia lo que le pasó al Hospital de Saujil.

Allí el nosocomio, de reciente inauguración, se inundó luego de la intensa lluvia. Según se denunció, el centro de salud, que además tuvo demoras para la conclusón de sus obras, ahora acusó el ingreso de agua en diversos sectores. Los registros gráficos no dejan margen a duda alguna y así se comprueba no solo el anegamiento en el acceso principal sino que se indicó que el agua se filtró al interior del hospital por las aberturas mismas, por cuanto estas no pudieron contener la furia de las precipitaciones.

El Hospital de Saujil fue inaugurado por el gobierno provincial el pasado 22 de septiembre durante la gestión del ex intendente Lucas Carrazana. Y el dato que se añade, es que el centro de salud se construyó en una edificación en la que se había planificado previamente que funcionara la hostería municipal.

Fotos gentileza Nuevo Tiempo Saujil