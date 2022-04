Reclaman a Salud la habilitación para volver a visitar a familiares en geriátricos

Salud no responde al pedido de familiares de abuelos internados en geriátricos, a quienes hoy todavía no pueden visitar si no es bajo el cumplimiento de protocolos que ya dejaron de cumplirse en otros sectores de la sociedad .

El pedido no es caprichoso sino humanitario . Y la respuesta, al momento, sigue siendo el silencio.

Así queda de manifiesto cuando las notas presentadas a la directora de Adultos Mayores, Bettina Pandolfi, como a la secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Dra. Silvia Bustos y a la ministra de Salud, Dra. Manuela Ávila no han obtenido respuesta alguna.

La solicitud en principio la visibilizaron los familiares de los residentes del Geriátrico Celina , quienes alzaron la voz para solicitar “la imperiosa re vinculación afectiva con nuestros padres, abuelos y otros familiares”.

Ellos aducen que habiéndose habilitado todas las actividades y “teniendo en cuenta todo el tiempo transcurrido desde la vacunación de la tercera dosis de nuestros abuelos y sabiendo que si bien, la prohibición de las visitas a las personas mayores ha sido una medida preventiva contra el Covid, se ha convertido ahora en una fuente de aislamiento social y de soledad emocional”.

Los firmantes en la nota receptada con el número 00176/F-10 piden que se “agoten los medios necesarios a fin de que podamos visitar a nuestros familiares diariamente presentando nuestro esquema de vacunación”. A la fecha sigue vigente el protocolo que les solicita tener un hisopado negativo de las últimas 24 hs.

Previo a este pedido, ya el Dr. Sebastián Vega, director médico del geriátrico había formulado una consulta sobre el mismo tema el pasado 3 de marzo y tampoco obtuvo respuesta.

Se asume que esta realidad no solo se circunscribe a este centro sino que se replica en los otros que hay en la provincia y por ello es válido el pedido para poder subsanar no solo la necesidad de ellos sino la de todos.