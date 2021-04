Reclamaron a OSEP la atención de una paciente electrodependiente

La familia de Ámbar Pérez Casanovas viene reclamando por diversas vías que el sistema de salud normalice la atención para con la menor de un año y medio. La niña es electrodependiente y necesita de dos visitas médicas diarias dada su delicada salud pero esto no se estaría concretando. Por esto se inició ya una demanda penal contra el médico que la debía asistir y nunca se hizo cargo y ahora se reclama a la Obra Social de los Empleados Públicos por cuanto esta no agiliza la asignación de su caso a otro profesional. Los padres de Ámbar reclaman que a su hija "la abandonaron y no cumplen con los insumos necesarios".

La familia de la menor al no obtener una respuesta y cansados de las dilaciones que ponen en riesgo la vida de la niña, optaron hoy por presentarse en OSEP. Allí se vivieron momentos de tensión por cuanto Ámbar, que necesita constantemente de oxígeno, debió ser asistida por personal médico de una empresa privada, mientras sus padres solicitaban que alguna autoridad de la obra social los escuchara.

Según los dichos de la madre a Radio Valle Viejo, en noviembre del 2020 su hija comenzó con cuadros de fiebre y el médico que estaba asignado por OSEP "solo la trataba para su gastroenteritis y para la fiebre le daba Novalgina e ibuprofeno, sin saber la causa". Y agregó que "el 5 de abril tuvimos que internarla porque fallaron sus riñones. Resulta que Ámbar tenía infecciones urinarias y el médico nunca la trató, por lo que sus órganos comenzaron a fallar".

La pequeña Ámbar Pérez Casanovas

Ante la negativa de resolver el cambio de médico para la correcta atención de la menor, la madre sostiene "ni la OSEP, ni el médico se hacen cargo de mi hija. Hicieron abandono del paciente y no contamos con los insumos necesarios para tratarla. Yo pago lo que puedo pero no es suficiente".