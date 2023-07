Reclamo en la ex Capresca haría peligrar el nuevo sorteo de Mi Bingo Catamarqueño

Los trabajadores de la Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca se encuentran en estado de alerta desde la semana pasada, esto en reclamo de una recomposición salarial, la que ya fue comunicada a sus autoridades, pero que aún no tiene respuesta positiva. Este lunes, repitiendo lo hecho durante el jueves y viernes, realizaron un quite de colaboración entre las 10 y 12 hs y durante esas dos horas, en una nueva asamblea, se decidió acceder a una reunión con los responsables de la ex Capresca.

Al no haber llegada un acuerdo, hubo promesa desde la directiva para reunirse nuevamente este jueves pero, los trabajadores adelantaron que este martes a las 10 hs realizarán una nueva asamblea.

La preocupación latente, es que de no llegar a un acuerdo sobre el reclamo salarial, los empleados de la Caja posiblemenmte agudicen las acciones y no descartan que se pueda poner en riesgo el sorteo de la nueva edición de Mi Bingo Catamarqueño.

Así lo confirmaron los empleados en declaraciones radiales al indicar que en el marco del estado de asamblea permanente “y no habiendo obtenido respuesta al pedido de una reunión con la ministra de Economía, y siendo que el reclamo se inició en el mes de abril, lo que pueda suceder con el sorteo del bingo no lo podemos asegurar en este momento”.