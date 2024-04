Reclamo al IPV: crece el malestar en Valle Chico por el aumento de las cuotas

Mientras lo que se ha dado en llamar como desmesurado aumento de las cuotas del IPV mantiene movilizados a vecinos del Complejo Habitacional de Valle Chico y de buena parte del Valle Central, las autoridades del organismo siguen sin responder a las medidas cautelares presentadas por los Vecinos Autoconvocados. En el medio, funcionarios de la Provincia sufrieron el vacío de la comunidad, quienes no asistieron al encuentro planeado para la noche de este miércoles. El mismo era promovido por la concejal del circuito n° 3 a título de dialogar sobre las necesidades del barrio.

Según indicaron a La Unión, a pesar de la insistencia, al encuentro los vecinos le dijeron no, para marcar de esta manera el malestar por el aumento de la cuota, sobre lo que aún no hay respuesta a los dos planteos formulados por la agrupación vecinal. Recordemos que, ante el anuncio del incremento, que se concretó a principios de marzo, se formuló un recurso de reconsideración al IPV. A esto se sumó una medida similar, ante la novedad de los últimos días sobre la emisión de una nueva resolución ministerial sobre esta materia, la que no había sido informada a los vecinos ni a sus representantes legales.

Sebastián Maldonado destacó el proceder de los vecinos y marcó su postura sobre lo hecho por la concejal Leticia Romero, apuntando que “ella se tendría que haber sumado a nuestras caminatas informativas con los vecinos y ahí marcar las necesidades del barrio y ver el tema de las cuotas. Ahora con esto, el Gobierno se tiene que dar cuenta que están haciendo muy mal las cosas”.