Reclamo en Palo Labrado: malestar de vecinos por la falta "histórica" de agua

El cansancio y la falta de respuesta, genera que lo que no se debe hacer, muchas veces de haga. Y en el caso de la falta de servicios básicos, esto provoca que además los ánimos se exacerben. Esto fue justamente lo sucedido en la localidad de Palo Labrado, en el departamento Paclín, donde la comunidad decidió este miércoles cortar la Ruta n° 38 en protesta por la falta del servicio de agua.

Acusan que esto no es algo nuevo, sino que llevan años con inconvenientes y, lo peor, sin respuesta de parte de la comuna y de la empresa prestadora de la provincia. La importante manifestación se sostuvo desde primera hora y hasta media mañana, levantándose solo por la intensa lluvia y no porque se hubieran acercado funcionarios o soluciones

Según declararon a medios radiales, el pedido de agua está relacionacionado con la conclusión de una perforación, que resolvería el faltante del líquido vital. "Tengo cuatro hijos, que son discapacitados y no tenemos agua. Hace cuarenta años que estamos en estas condiciones y tenemos que andar rogando por un camión de agua", refirió uno de los manifestantes.

Otros en tanto, tras denunciar amenazas de parte del jefe comunal, reclamó la presencia del mismo. "A nosotros nos tienen como pueblo perdido y no nos dan ninguna respuesta", acusó otro vecino. En cuanto a la perforación, refirieron que "Vialidad es la que está poniendo trabas, porque ellos no dejan que siga la excavación, cuando se tiene que permitir que la obra se termine. Si eso se concluye, el pueblo va a poder tener el sustento del agua", acotaron.

Respecto a las amenazas, las que se dieron sobre el personal municipal y becados, generó que durante la protesta disminuyera en el número de manifestantes. No obstante, esto, quienes permanecieron, abogaron por la conclusión de lo iniciado por la Provincia hace un par de meses. "La obra es una solución, pero no está finalizada, y está a un 90% de avance, y faltando tan poco, debemos seguir esperando", contó otra vecina. Quien además recalcó que, para suplir la falta de agua, se les habían prometido camiones con agua, lo que tampoco se hizo efectivo en la medida de las necesidades de todos.

“El pueblo está angustiado por la falta del vital elemento. Creo que lso funcionarios y los representantes de Palo Labrado, que pertenece al departamento Paclín, estamos siendo ignorados por completo. No solamente por el intendente sino también por los concejales y el senador. Realmente miran para otro lado, sin importarle las necesidades de las familias. La localidad se extiende por seis kilómetros, así que no es difícil imaginarse la cantidad de familias afectadas y ellos al no estar, nos obligar a hacer esto”, reflexionó otro de los manifestantes, apelando a la responsabilidad de las autoridades locales