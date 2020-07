Recomendaciones para el Día del Amigo a los fines de evitar la propagación del coronavirus

Mañana 20 de julio se celebra el Día del Amigo, pero este año, debido a las medidas de aislamiento social obligatorio dispuestas para evitar la propagación del coronavirus, la población debe evitar las reuniones y buscar otras maneras de celebrar.

Desde la Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la provincia, los profesionales recomiendan hacer uso de los medios tecnológicos para “hacer una reunión comunitaria y disfrutar con una distancia social y una cercanía afectiva”.

“Sabemos que llega el Día del Amigo y lo que hicimos siempre fue juntarnos, reírnos, divertirnos y estar cerca físicamente. Esta vez no lo vamos a poder hacer, no se puede hacer porque hay que cumplir con la norma sanitaria del distanciamiento social y el no a las reuniones sociales. Entonces, imagináte, creá, y fijate si te juntas mostrando desde tu casa lo tuyo, lo que haces individual y se convierte en colectivo. Este tiempo aprendimos que la distancia afectiva no tiene que ver con la distancia física”, destacó Judith Bogomolny, secretaria de Salud Mental y Adicciones.

Por su parte, Juan José Codigoni, director de Políticas Asistenciales en Salud Mental y Adicciones, remarcó que “el Día del Amigo es simplemente un día, uno es amigo todos los días más allá de un solo momento, y ya va a llegar el espacio y el tiempo, si nos cuidamos entre todos, para juntarnos más adelante y disfrutar físicamente de un encuentro. Entendiendo que esto es un tiempo momentáneo, que sabemos que va a pasar, no tenemos una fecha precisa, pero sabemos que en algún momento se van a encontrar las disposiciones necesarias para juntarse más adelante”.

Con respecto a las emociones que podemos llegar a experimentar durante estos días, Bogomolny explica que “quizás esta situación te va a traer reacciones emocionales que tienen que ver con el enojo, la desesperación, con cosas que ya nos vienen pasando. La idea es saber que estás sintiendo eso, reconocerlo y aún así seguir, porque sabés que tu conducta contagia a tu amigo, entonces quédate en casa, cuidate y cuidá a tus amigos”.

“Recordá que los amigos nos cuidamos entre nosotros, por eso tenemos que quedarnos en casa”, finalizó Verónica Forner, directora del Observatorio de Salud mental y Consumo.