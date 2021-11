Recomendaciones para la prevención de Covid-19 durante las fiestas marianas

Desde el Ministerio de Salud de Catamarca dieron a conocer las recomendaciones para los fieles devotos, promesantes y peregrinos, que participarán de las Solemnes Fiestas en honor de la Virgen del Valle entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre.

Las autoridades sanitarias hicieron hincapié en la necesidad de cuidarnos entre todos en la vuelta a la presencialidad, luego de tres festividades virtuales, recordando que aún nos encontramos en pandemia.

Para ello resaltan las principales medidas de cuidado. A saber:

? Uso correcto del barbijo (tapa boca y nariz).

? Lavado de manos frecuente (cuando no sea posible con agua y jabón hacerlo con solución de alcohol al 70% o alcohol en gel).

? Mantener el distanciamiento físico.

Los responsables de Salud en la provincia consideran que “si podemos lograr adhesión a estas principales medidas de cuidado estaremos todos más protegidos y con menor riesgo de contagio de Covid-19 y de otras enfermedades respiratorias”.

Luego brindan especificaciones de cada una de estas medidas:



1. USO CORRECTO DEL BARBIJO:

? Siempre y de manera obligatoria en lugares cerrados: Como dentro de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle o cualquier otro templo o lugar cerrado con acceso al público, como comercios, despensas, etc.

? Al aire libre siempre, cuando no sea posible mantener distanciamiento físico: Si bien es cierto las actividades al aire libre minimizan los riesgos de transmisión del virus, no estamos seguros en el caso de aglomeraciones de gente, o en eventos multitudinarios, como por ejemplo las celebraciones programadas para los fieles devotos y peregrinos y la Procesión.

? El barbijo debe estar bien colocado, cubriendo completamente nariz, boca y mentón, de esa manera constituye una barrera física de protección contra los aerosoles que pueden contener partículas virales.

? El Ministerio de Salud se encargará de proporcionar barbijos para los fieles que asistan a las celebraciones, especialmente cuando haya mayor cantidad de personas.

? Recordar que cada devoto, promesante o peregrino debe tener su barbijo social personal (de tela, lavable, etc.).

2. LAVADO DE MANOS DE MANERA FRECUENTE:

? Con agua y jabón cuando sea posible.

? Con solución de alcohol al 70% o alcohol en gel cuando no haya agua disponible.

? Recordemos que el lavado de manos debe hacerse siempre antes de comer, antes de preparar alimentos y después de usar el baño; y que es una de las medidas más efectivas para la prevención de enfermedades, entre ellas Covid-19.

3. MANTENER EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO:

? Es fundamental para minimizar el riesgo de contagio, especialmente si hay alguna persona en período de incubación de la enfermedad, donde todavía no manifiesta síntomas, pero puede transmitir el virus a sus contactos estrechos.

? En el caso de los grupos de peregrinos, mantener la interacción con personas del mismo grupo, ya sea familia, grupo de amigos, grupos de parroquias, escuelas o instituciones; éste es el concepto de burbuja social; la burbuja está formada por un grupo limitado de personas; por eso se recomienda mantener siempre el concepto de Burbuja y evitar en lo posible la interacción que pueda poner en riesgo al grupo; como por ejemplo saludar con abrazos o besos a personas ajenas al grupo.

? En las celebraciones multitudinarias mantener siempre a los miembros de la burbuja social en cercanía, evitando en la medida de lo posible que se mezclen personas de otros grupos.

Otras medidas de prevención



También consignan otras medidas de prevención para reducir los riesgos de contagio:

? Uso de utensilios y otros artículos personales como vaso, taza, cubiertos, toalla, sombrero, gorra, etc.

? No compartir vasos, botellas, cantimploras, ni mate. Las botellas de agua pueden ser recargables, pero siempre de uso personal. Está científicamente comprobado que compartir vasos, botellas y mate es una de las maneras de contagio del Covid-19.

? No minimizar síntomas. Ante la presencia de algún síntoma, como dolor de garganta, tos, secreción nasal, fiebre, congestión, dolor de cabeza, diarrea, etc., mantener el barbijo siempre colocado; avisar al responsable del grupo y evitar el contacto estrecho.

? Promover la movilización de personas con esquema completo de vacunación, ya que la vacuna es una herramienta más de cuidado y prevención de la enfermedad, sobre todo para reducir las formas graves y la mortalidad.

? Desalentar la movilización de personas de grupos de riesgo, como los adultos mayores, niños que aún no completaron su esquema de vacunación, enfermos crónicos, y de personas de cualquier edad que NO ESTÉN VACUNADOS, ya que son las más susceptibles de adquirir la enfermedad.

? Designar un encargado o responsable sanitario por grupo de peregrinos, esta persona podrá ir realizando el control diario del estado de salud de los miembros de su Burbuja social y ser el nexo entre el personal de Salud en los Puestos Sanitarios apostados a lo largo del camino, y dar aviso a los Profesionales de salud en caso de presentarse algún caso sospechoso de COVID-19; o para cualquier otro tipo de asistencia, como curaciones de heridas, traumatismos, golpes de calor e insolaciones, entre otras.

? En la medida de lo posible tener en el grupo un Botiquín de primeros auxilios con Paracetamol, vendas, gasas estériles, agua oxigenada, Solución de Iodo-Povidona, etc.

? Recordar que habrá puestos de testeo para realizar hisopados de manera libre y gratuita, y que las personas que ingresan a la provincia pueden acceder a realizar el test para diagnóstico de Covid-19, aunque no presenten síntomas.

Recomendaciones para las personas encargadas de proveer alimentos y/o agua a los devotos y peregrinos



1. Uso permanente del barbijo bien colocado (tapando boca, nariz y mentón).

2. Lavado de manos frecuente.

3. Dispensar los alimentos en envases descartables o sugerir a las personas que lleven sus propios utensilios.

4. Entregar agua en envases descartables o sugerir a las personas llevar sus propias botellas, termos, cantimploras para recargar.

5. Utilizar guantes sólo en caso de tener lastimaduras en la piel de las manos, sino realizar lavado de manos frecuente con agua y jabón o solución de alcohol al 70% o alcohol en gel.

6. Ofrecer alcohol en gel o alcohol al 70% a las personas antes de recibir los alimentos.

7. Promover el distanciamiento físico, evitar aglomeración de personas a la hora de repartir los alimentos.

8. No prestar servicios en caso de presentar algún síntoma compatible con la enfermedad.