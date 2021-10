Reconversión de calle República: la comuna sostiene que la obra aporta fluidez en el tránsito

Desde poco más de una semana se encuentra habilitada la reconversión de calle República que implicó la implementación de bici sendas, ampliación de veredas y por lo tanto estrechamiento de calles, instalación de cableado subterráneos, entre otras tareas varias. Desde la comuna capitalina sostienen que este es un gran aporte para la comunidad pero en pocos días, tanto los transeúntes como los conductores y los mismos comerciantes de la zona comenzaron a expresarse en contra de esta nueva obra.

Los trabajos, que estuvieron a cargo de la empresa privada AHSA Constructora busca priorizar al peatón como así también a los ciclistas y promover la movilidad sustentable, esto en base a lo aprobado en el año 2003 por el Concejo Deliberante dentro del Plan Urbano Ambiental. A pesar de esto, y ante las quejas principalmente del sector comercial, el Director de Planeamiento de la Secretaría de Urbanismo de la comuna, Arq. Javier Varela aseguró que el organismo está atento a las mismas para “poder plantear algún tipo de solución al respecto”.

Foto Diario La Unión - César Gómez

El funcionario, en diálogo con Radio Valle Viejo, asegura que la funcionalidad de la calle República “no ha cambiado”. Y sostiene que esa vía “sigue siendo exactamente la misma. Lo que ha ocurrido es que en vez de transitar por un carril de 4,5 m. de ancho, ahora los autos transitan por un carril de 3,4 m. de ancho. Ese espacio que habitualmente se ocupaba por vehículos que se estacionaban en doble fila, en una infracción, ahora esa posibilidad no la tienen más. Yo creo que la fluidez del tránsito es mejor con esta configuración porque evita esas paradas en infracción lo que hace que el tránsito fluya de mejor manera”.

Foto Diario La Unión - César Gómez

Varela sostiene que la decisión de hacer el carril de 3,50 m. tiene basamento técnico con respecto a las velocidades de servicio permitidas en el centro, las cuales son de 40 km. por ahora. “Tengamos en cuenta que el ancho de la vía para una autopista donde los autos tienen una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora es de 3, 50 m. y, en este caso, tenemos una vía de 3, 40 m., osea, 10 cm. menos que lo que tendría el ancho de una trocha para una autopista. Es decir que creemos que el auto se puede desplazar de manera muy cómoda, que no tendría porque tener inconvenientes para desplazarse. Yo creo que esto le va a dar más fluidez al tránsito y no velocidad porque lo que queremos es calmar el tránsito para evitar accidentes”, acotó.

Foto Diario La Unión - César Gómez

El responsable del urbanismo en Capital reconoció inconsistencias en el estacionamiento en cercanías a la Alameda, donde se obstaculiza la visual del conductor que viene del sur hacia el norte, por avenida Virgen del Valle. Esto está siendo marcado fuertemente en redes sociales, porque al doblar por este paseo público y al subir, no se observa a quienes subiendo por República. Respecto a esto Varela asintió y dijo “ya he tenido algún comentario sobre ese tema y lo vamos a revisar. Me parece lógica la observación y es bueno que la gente opine y la Ciudad es un hecho absolutamente dinámico de transformación continúa”.

Plaza 25 de Agosto

Otra de las obras que genera controversia es la que se está realizando en la Plaza 25 de Agosto. Al ser consultado sobre esto, el secretario de Urbanismo de la comuna capitalina marcó que “en varios lugares hemos creado dársenas de estacionamiento del transporte público, con sus paradas, con sus garitas para que al producirse el ascenso y descenso de pasajeros, no se interrumpa el tránsito de los vehículos que se desplazan. En la Plaza 25 de Agosto hemos hecho eso. Hemos aprovechado ese ancho desmesurado en el que había asfalto y hemos diseñado una chicana, que lo que tiene por finalidad es reducir la velocidad de los autos, teniendo en cuenta que vamos a tener cruces peatonales a mitad de cuadra, en ambas calles laterales de la plaza 25 cómo son la Primera de Mayo y la Avda. Hipólito Yrigoyen, que son continuación de la calle Salta y Rivadavia”.