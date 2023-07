Récord en el Poncho Diseño: se alcanzaron los 47 millones de pesos en ventas

Siguiendo la línea del impacto que reportaron las ventas en los artesanos locales, la edición 2023 del Poncho Diseño finalizó con importantes cifras y contactos comerciales para los diseñadores y diseñadoras locales que expusieron sus productos en el marco de la 52º Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Entre los 34 expositores más el bar del lugar, desde el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, indicaron que estos habían alcanzado al cierre de esta edición un global de 47 millones de pesos en ventas.

Si bien el Departamento de Industrias Culturales de la Secretaría de Gestión Cultural, a cargo de la organización del espacio, todavía estaba cerrando los datos, confirmaron que algunos emprendimientos se quedaron sin stock antes de finalizar la Fiesta.

El promedio de ventas por stand rondó los 1.3 millones de pesos, algunos incluso habían alcanzado los 3 millones; y la mayoría ya había vendido el 80 por ciento de su producción antes que llegara el fin de semana de cierre de la fiesta. Muchos de los que se quedaron sin stock aprovecharon los últimos días para tomar pedidos que entregarán en las semanas próximas al evento.

La mayoría de los stands ofrecía diferentes medios de pago, y destacaron la promoción Poncho de Ensueño, beneficio que ofrecía 30% de descuento y 6 cuotas sin interés con la tarjeta del Banco Nación.

Las experiencias

Ana Clara Casas, de Clara del Norte, cuenta que aceptaron efectivo y tarjeta. "Ayer saqué las cuentas y más o menos 100 mil pesos por día", dice Clara que vendió en su stand, en su mayoría, alrededor de un 70%, de ventas fue con la promoción de Banco Nación. En cuanto al stock, les queda solo un 20%, principalmente accesorios. Los productos que se encontraban en su stand iban de dos mil pesos, las muñequeras; hasta 45 mil, las mochilas.

Mauro de Las Parinas cuenta que las ventas fueron desde 40 hasta 150 por día. El stock lo reponían todos los días, y no pararon de producir durante el Poncho. En su stand ofreció productos de lo más accesibles, como almohadones con estampa de mamadera y agarraderas a mil pesos, hasta contenedores de tela con manijas de cuerina a 14 mil. Han hecho un 5% de ventas en efectivo aproximadamente, el resto, con tarjeta. Beatríz de Valeara se aseguró de producir durante todo el año por lo que llegó con stock al final del evento, salvo por las mantas de vellón tejidas a mano que ya se agotaron. "Los últimos días pusimos ofertas de accesorios, agarraderas, topcitos, cuellos" y agregó que "al que no tenía la aplicación, le hacían un 20 % de descuento". Por día vendieron un promedio de 20 productos, que van desde los 1.500 hasta 35 mil. Las ventas en efectivo y con tarjeta alcanzaron el mismo volumen cada una.

En el caso de Bio Kairos, Zuli cuenta que también vendieron un 50 y 50 en efectivo y con tarjeta. "Nos ha ido super bien", asegura, y cuenta que todos los días fueron a producir para poder responder a la demanda. Vendieron un promedio de 300 mil pesos por día.

Viure vendió entre un 50 y un 70 por ciento más que en el 2022. Lo que exhibían en su puesto el último fin de semana es lo que le quedaba de stock. Para entonces ya llevaba vendidos más de 150 kokedamas, su fuerte, que van desde los 4.000 hasta los 12 mil pesos. La promoción con tarjeta Nativa hizo que las personas se animaran a llevar plantas un poco más caras. En el laboratorio botánico llegaron al último día de la feria sin producción para vender.

Los 34 diseñadores catamarqueños mostraron las últimas tendencias y propuestas repletas de talento, innovación y creatividad en todas sus manifestaciones.

"Es importante destacar la renovación que hubo en esta edición: el 35% de la totalidad de los expositores estuvo compuesta por diseñadores que participaron por primera vez, reuniendo a las mejores propuestas del diseño catamarqueño en los rubros textil, indumentaria, textil para el hogar, perfumes, jabones y esencias, marroquinería, encuadernación, diseño editorial, artes visuales y objetos de diseño/decoración", indicaron desde el ministerio.