Reencuentro y felicidad: dieron el alta del Dr. Marcelo Vildoza

Luego de haber atravesado no sólo la enfermedad sino también la indiferencia, el médico de Fray Mamerto Esquiú ayer recibió el alta del COE y pudo reencontrarse con su familia.

En el posteo de su página en Face relató el significado del resultado positivo indicando "me alegra mucho debido a que esta situación me tenia muy preocupado por todos mis contactos estrechos, a pesar que nunca tuve ningún síntoma y no contagie a nadie".

En cuanto a la experiencia compartió que la misma "me fortaleció mucho en estos días y me dejo un gran experiencia de vida, lo cual me motiva a seguir con mas ganas mi vocación de servicio por la que he luchado y la que desempeño con gran amor. Muchas gracias a todos por su acompañamiento y cariño, desde mi hogar y con mi familia les mando un fuerte abrazo corazón y les deseo lo mejor para todos".

El facultativo, que desempeña tareas en Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo y Pomán dijo estar a 2disposición de todas aquellas personas que se encuentren con afectados por esta enfermedad".