Religiosa mexicana se suma a la comunidad del Verbo Encarnado

Durante la Santa Misa del sábado pasado, presidida por el párroco, padre Domingo Chaves, la comunidad de San Roque, en Recreo, dio la bienvenida a la Hermana María Elena González Galván, quien se suma a la Orden del Verbo Encarnado, cuya comunidad sirve pastoralmente en esta zona del departamento La Paz.

El padre Chaves comentó que la religiosa llegó a Recreo el pasado martes, y luego la invitó a presentarse ante la comunidad.

“Me conocen como hermana Malena -comenzó expresando-, soy mexicana de nacimiento, pero me ha tocado estar prestando servicio en distintos lugares, incluso llegué hasta el continente africano. Ha sido así porque Dios lo ha querido, un corazón misionero. Entonces cuando me invitaron a venir a América del Sur, dije que sí. Pensé que Dios me estaba llamando de una manera especial a hacerlo presente en el Sur, y vengo con muchísimo gusto”.

Agradeció al padre Domingo por “la calurosa acogida, estoy muy contenta”, dijo, afirmando que la Recreo “es una comunidad muy fructífera, que se deja mover por el Espíritu, y que Dios tiene grandes planes para esta zona a través de esta comunidad de Recreo”.

Luego manifestó que nació en el seno de una familia muy cristiana y es la mayor de cinco hermanos. “Siempre crecí en la Iglesia participando de la Eucaristía todos los domingos, mis papás iban a Misa diaria. Creo que soy fruto de un matrimonio lleno de Dios”, señaló, apuntando que sirvió a sus padres en momentos de enfermedad y luego continuó con su misión de consagrada.

Continuando con su testimonio de vida, compartió que “tuve la oportunidad de hacer mucho apostolado siendo joven, y mi experiencia de llamado fue sentirme profundamente amada por Dios. Y cuando uno experimenta el amor muy fuerte, lo único que uno puede hacer es responder con todo; entonces pensé que una forma de responder con todo era consagrándome. Yo trabajaba como maestra, no soy maestra, mi carrera fue diseñadora de interiores, y Dios me trajo a diseñar otros interiores. Soy trabajadora social también. Le he respondido al Señor y no me arrepiento”.

También señaló que su familia es oriunda de Cholula, “una ciudad muy antigua, antes de que llegaran los españoles a México era un centro ceremonial, es una ciudad hermosa. Hay una iglesia -dedicada a la Virgen de los Remedios- arriba de una pirámide, es una imagen muy tradicional de Cholula ver la pirámide y arriba la iglesia”.

Vocación recreína

Además, en esta misma Eucaristía, el padre Chaves comentó con mucha alegría que “el lunes hemos participado en la ciudad de Rosario del ingreso de una aspirante de Recreo a la Orden del Verbo Encarnado. Se trata de María Encarnación Morales, hija de Roque y Sonia. Luego de un discernimiento ingresó para iniciar el proceso de formación en Rosario y luego en Salta”.

La Orden del Verbo Encarnado en Recreo

Recordemos que la Casa Nuestra Señora de Valle de la Orden de las Hermanas del Verbo Encarnado fue fundada el 7 de febrero de 2016 en dependencias de la parroquia San Roque. Desde entonces, el servicio de las Hermanas se centra en el colegio parroquial y en la acción pastoral de la parroquia.

Las primeras religiosas que vivieron allí fueron las Hnas. Marta Inés Zucco (Superiora), Mayra Pérez y Jovina.

En la actualidad la comunidad religiosa está integrada por las Hnas. Karime Nayely Velásquez Perea (mexicana), Petrona Díaz (guatemalteca), Alejandra Villalba (argentina) y ahora María Elena González Galván.