Renatre sobre los controles que realiza en la provincia: "tenemos alrededor de un 50% de trabajo no registrado"

Este jueves, en conferencia de prensa Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), los delegados del interior Cano Román (La Paz), Reynoso (Andagalá), Pedro Ahumada (Pomán) junto al delegado de Catamarca Enrique Cowes, brindaron detalles sobre los controles que viene realizando en la provincia como se encuentra el panorama del registro de los trabajadores rurales en el décimo mes de este año.

Al respecto, ante los medios locales, donde se encontraba también LA UNIÓN, los delegados explicaron que existe en la provincia, en su mayoría, incumplimiento por parte de los empleadores respecto a la falta de entrega de ropa de trabajo a los trabajadores rurales o en las condiciones óptimas para efectuar su trabajo. Además, los delegados destacaron el trabajo de sus pares de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Respecto al trabajo informal, señalaron que en la provincia “tenemos alto índice de trabajo en negro, en cuanto a la ganadería, un 40 o 50 por ciento en La Paz, en la Pampa lo mismo, en el Olivo no tan así. Nosotros trabajamos con la fiscalización, y los compañeros de UATRE respecto al control de la situación de los trabajadores rurales.” explicaron.

En este sentido, destacaron que “en la papa, la nuez y la ganadería tenemos alrededor de un 50% de trabajo no registrado en la provincia, no así en el olivo. Si se presentan otras situaciones, como la entrega de ropa de trabajo, o que todavía los trabajadores no están bancarizados, entre otros, que van resolviendo los compañeros de UATRE"

“Esta situación se va apaleando, estamos trabajando muy fuerte lo que es la ganadería, hemos hecho alrededor de 30 actas, con compañeros que nunca han llegao a una fiscalización. Hay una recepción muy buena por parte del empleador en lo que es la ganadería, están registrando a la gente, por suerte, y también las condiciones. Hay veces que la mayoría de los campos no tienen cocina, ellos cocinan a la intemperie y con leña, y cuando llueve no pueden comer. Hay situaciones que se van resolviendo por suerte.” sostuvieron.

Por otro parte, también refirieron sobre las próximas elecciones en UATRE que se realizarán el 21 de diciembre. "Hay dos listas que se van a presentar. Nosotros vamos a seguir acompañando al actual Secretario General José Voytenco, quien habla de un gremio federal. Es un compañero del Chaco que, al fallecer Ramón Ayala, él quedó en su lugar. Es un compañero que tiene mucho compromiso con el interior.” indicaron.