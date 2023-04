Renunció el director de la Maternidad y crece la polémica por la guardias médicas

En medio de un conflicto interno por la redistribución de las guardias médicas y golpeado por las últimas denuncias de mala praxis, esta mañana el abogado Marcelo Acevedo renunció a la dirección de la Maternidad Provincial “25 de Mayo”. La novedad causó sorpresa en los trabajadores de la institución, quienes se manifestaron en las afueras para demostrar su apoyo a la gestión. El momento fue emotivo para el saliente directivo, quien recibió con conmovido el gesto de los empleados.

Acevedo al agradecer comenzó a deslizar las razones de su salida prematura y dijo: "No me siento anímica bien si no tengo el apoyo de mis compañeros. Yo se que el personal médico no está de acuerdo con mi gestión, pero hay cosas que no se pueden soportar, que no se pueden admitir, cuando hay ataques personales".

De esta manera el abogado, que asumió la dirección 8 de noviembre del año pasado, no llegó a completar seis meses en función.

El abogado no solo presentó su dimisión al cargo, sino que está ya fue aceptada por la ministra Manuela Ávila. Esta decisión venía siendo analizada desde hace semanas, dijo en el diálogo que mantuvo con La Unión al término del encuentro con los empleados en el ingreso a la Maternidad.

Según lo indicado a este medio, además de las denuncias por las muertes de los bebés que se conocieron hace unas semanas, trámites judiciales de por medio, existe además una interna con un grupo preciso de médicos que se vieron afectados por el retoque que se realizó con las guardias. Esto llevó a que estos formularán duras acusaciones, llegando al punto de mencionar la memoria del hijo de Acevedo, quien falleció. "Estos últimos hechos desencadenados ya refiriéndose a la memoria de mi único hijo que falleció, eso me habla de una bajeza que no correspondía. Puedo admitir las agresiones sobre mi persona o que no estén de acuerdo con la gestión, pero todo dentro del diálogo respetuoso".

De de esta manera el ahora exdirector se refirió a la decisión que tomó, la que no solo fue aceptada, sino que la cartera sanitaria ya tiene el nombre de quien lo va a reemplazar.

Acevedo en todo momento desmintió que lo hecho por su gestión pueda ser calificado como “cerrada o persecutoria” pero si reconoció que en el centro de esta decisión aparecen “ciertos movimientos que no me gustaban”. Esto se puede relacionar con los dichos de los trabajadores que se manifestaron previamente, quienes no dudaron en marcar que "el malestar es porque se hizo un gran destape referido al tema de las guardias que se venían cobrando. El Dr. Acevedo destapó esto y a unos cuantos les molestó muchísimo".

A pesar de esto, Acevedo se mostró consecuente con la orgánica y no quiso entrar en detalles de lo hecho con las guardias médicas y la polémica reacción por la reestructuración. Por el contrario, hasta agradeció al primer mandatario por “la posibilidad de haberme dejado desempeñar en este cargo”.

Fue así que aunque dolido porque fueron profesionales médicos los que se refirieron a la muerte de su hijo, sin llegar a mencionar quiénes fueron, el destituido director al mencionar el tema de la última mala praxis, defendió a los toco ginecólogos y obstetras, marcando que “ninguno de mis compañeros de trabajo tenga la intención o la maldad de matar a un ser humano. De eso estoy convencido, pero lamentablemente existen los accidentes obstétricos”.

Ahora y a pesar de estos hechos, los trabajadores que están a favor de la gestión anunciaron que se van a manifestar este jueves, por lo que la polémica se va a mantener.



Fotos y videos: Mauricio Espinoza / La Unión