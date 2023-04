Renunció el director de la Maternidad y hubo manifestación en apoyo a la gestión

En medio de un conflicto interno por la redistribución de las guardias médicas y golpeado por las últimas denuncias de mala praxis, esta mañana el abogado Ángel Acevedo renunció a la dirección de la Maternidad 25 de Mayo. La novedad causó sorpresa en los profesionales de la institución, quienes se manifestaron en las afueras para demostrar el apoyo a la gestión. El momento fue emotivo para el saliente directivo, que recibió con emoción el gesto de los trabajadores.

No obstante esto, Acevedo ya presentó su dimisión al cargo, decisión que adelantó en el diálogo mantenido con La Unión, venía siendo analizada desde hace semanas. De esta manera el abogado, que asumió la dirección 8 de noviembre del año pasado, no llegó a completar seis meses en función.

Según lo indicado a este medio, además de las denuncias por las muertes de los bebés que se conocieron hace unas semanas, trámites judiciales de por medio, existe además una interna con un grupo preciso de médicos que se vieron afectados por el retoque que se realizó con las guardias. Esto llevó a que estos formularán duras acusaciones, llegando al punto de mencionar la memoria de uno de los hijos de Acevedo, quien falleció. “Estos últimos hechos desencadenados ya refiriéndose a la memoria de mi único hijo que falleció, eso me habla de una bajeza que no correspondía. Puedo admitir las agresiones sobre mi persona o que no estén de acuerdo con la gestión pero todo dentro del diálogo respetuoso”.

De de esta manera el ahora ex director se refirió a la decisión que tomó y ya comunicó a la ministra de Salud.

