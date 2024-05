Reprogramaron las cirugías en el "San Juan": las fechas y el pesar de los pacientes

Las autoridades del principal hospital de la provincia activa la reprogramación de las operaciones pendientes, surgidas tras el conflicto declarado por un grupo de cirujanos la semana pasada. Ante la no vuelta atrás de la medida y con la presión de los pacientes que llevan semanas a la espera de sus intervenciones, finalmente el Hospital Interzonal “San Juan Bautista” informó las fechas para las cirugías que quedaron pendientes del Departamento Quirúrgico.

Según lo comunicado, el cronograma se activará desde mañana miércoles y el resto de las fechas y las especialidades van a quedar de la siguiente manera:

- 15/05/2024

Cirugía General, Neurocirugía, Traumatología, Cirugía Vascular.

-16/05/2024

Cirugías Traumatológicas

-17/05/2024

Cirugías Urológicas, Traumatológicas y Cirugías Generales.

“En los próximos días el hospital se continuará confirmando a los pacientes la programación de sus respectivas operaciones”, se apuntó.

El padecimiento de los pacientes

Mientras se oficializan las fechas para las cirugías pendientes, se conoce también que este martes se realizaron otras, relacionadas a las especialidades de oftalmología y cirugías biliares. Pese a este comienzo y lo que vendrá en los días subsiguientes, los pacientes que quedaron en medio del conflicto no ocultan su padecer y cansancio por la larga espera. Algunos de ellos, se recuerdan, llevan quince días internados y eso implica estar separados de sus familias.

Justamente una de las personas afectadas, en diálogo con Radio Valle Viejo, contó su angustia. Se trata de la misma persona a quien el pasado 8 de mayo la prepararon para ser intervenida y estando ya en el quirófano, le comunicaron que la operación no se iba a realizar.

“Las enfermeras son las únicas que vienen a verme. El médico nunca me da una respuesta y en casa tengo una de mis hijas que se me está enfermando. Hace catorce días que no me ven y solo quiero que me den una respuesta. Yo ya me quiero ir. No me quieren operar y no me quieren decir nada. Yo hubiese sido operada si no me sacaban del quirófano la semana pasada”, dijo llorando. Y luego finalizó: “yo solo quiero irme a mi casa y volver con mis hijas”.