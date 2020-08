Rescataron en Pomán piezas arqueológicas que datan del año 1000 después de Cristo

Un docente perteneciente a la Escuela de Arqueología de la UNCa participó del rescate de piezas arqueológicas, tras un descubrimiento que se produjo de manera accidental en el departamento Pomán. Las piezas quedaron resguardadas en el Museo de la localidad.

El jueves pasado, en una obra urbanística que se realiza en la zona de ingreso a la Villa de Pomán, una familia que paseaba por el lugar encontró objetos arqueológicos.

El Lic. Andrés Barale, de la Escuela de Arqueología de la UNCa, viajó al lugar para llevar a cabo el rescate de las piezas que datan de entre los años 1000 y el 1480 después de Cristo y serían de la Cultura de Sanagasta.

“Estaban haciendo la limpieza de un terreno y se encontraron estas piezas cerámicas. Yo me comuniqué con la Dirección de Antropología para solicitar autorización para ir hasta el lugar y realizar el rescate de las mismas. El rescate sería una excavación arqueológica de emergencia; no es lo ideal, pero es lo que se hace en caso de urgencias. Pudimos viajar el viernes y estuvimos trabajando en el lugar junto un alumno de la Escuela de Arqueología, Diego Gerardi, entre el viernes y el sábado a la siesta”, explicó Barale.

“Lo que había en el lugar, ubicado en la entrada de Pomán, era una urna funeraria con un puco -que es una pieza abierta en forma de plato, grande y profundo- que estaba boca abajo, tapando la urna. Ambos, tanto el puco como la urna, pueden ser clasificados como del Estilo Sanagasta o Cultura Sanagasta, un estilo cerámico principalmente conocido por las urnas funerarias y pertenece a lo que nosotros conocemos como Tardío, es decir entre el 1000 y el 1480 después de Cristo. No se sabe tanto de esta cultura porque básicamente no se han excavado sus áreas de vivienda”, explicó el licenciado en Arqueología.

“En el interior de la urna, había sido sepultado lo que suponemos que es un niño o un neonato, por lo que logramos observar, sin embargo, no excavamos en la urna, principalmente por una cuestión de tiempo, en algún momento volveremos a Pomán y la excavaremos en condiciones de laboratorio. Lo que se hizo fue extraer la urna completamente con su interior intacto y todo quedó depositado en el Museo Municipal de Pomán. La idea es que una vez que se supere el aislamiento, volvamos con tranquilidad para realizar ese trabajo”.

Las piezas recuperadas pertenecen a la Cultura de Sanagasta.



El especialista indicó que se trabajó en la nivelación del terreno con máquinas y una de ellas descubrió esto, por lo que una de las piezas halladas se recuperó en fragmentos, pero posterior al trabajo de la máquina, una familia que caminaba por el parque realizó los hallazgos y lo comunicó a Cultura de la Municipalidad de Pomán.

A su vez, indicó que desde 2018 se trabaja en Pomán, confeccionando una carta arqueológica del departamento.