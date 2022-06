Respaldo a la protesta: Morandini, ex director del "Eva Perón" apuntó a las Guardias

En el medio del conflicto en el Interzonal de Niños “Eva Perón”, se conoció que el ex director del nosocomio salió al respaldar el reclamo de sus colegas pediatras. Miguel Ángel Morandini apuntó al tema de las Guardias, que es uno de los reclamos, y marcó que este es un problema de vieja data al que nunca se le buscó una solución.

El facultativo, en declaraciones radiales apuntó que la situación que ahora se visibilizó era algo que estaba “y no se quería ver”. “Lo del Hospital del Niños es una situación que conocemos todos y no queremos verla. Somos el único centro que resuelve la mediana y alta complejidad de los niños en la provincia y más allá de la complejidad que hoy se está ventilando, lo que tenemos que vislumbrar en un futuro no muy lejano, es la carencia de médicos que puede llegar a ser muy significativa”, reflexionó en línea el segundo comunicado que presentaron los pediatras el domingo pasado.

“Esto es parte de un cúmulo de situaciones que llevaron a que hoy el médico se sienta que su actividad no es reconocida”, planteó Morandini.

En cuando a las Guardias, que es por lo que los pediatras hablan de sentirse “desbordados”, el ex director señaló “no es no es obligatorio que se hagan seis guardias semanalmente. El tema es cuando hay un pool de pocos profesionales y ahí vienen los problemas porque efectivamente se recarga el servicio”.

A esto se debe añadir, tal como se viene marcando dentro del conflicto, lo referido al impuesto a las Ganancias. “Si un médico hace cinco guardias y cobra tres, es lógico que lo plantee, porque hasta dónde le va a llegar el voluntarismo de decir que lo hace por amor a su profesión”, sentenció Morandini.