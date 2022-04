Retiran lotes de huevos Kinder mini eggs por sospecha de salmonella

A través de un comunicado, la sede de Ferrero en Argentina anunció este jueves el retiro voluntario del mercado argentino de lotes seleccionados de huevos Kinder mini eggs, fabricados en Bélgica. La decisión de la compañía se produce luego del hallazgo de casos de salmonella en Europa, en personas que los consumieron.

El martes, estos productos Kinder debieron ser removidos de los comercios en países como Irlanda del Norte, Alemania y Suecia. Reino Unido y Francia fueron los que registraron más casos.

La edad de los pacientes afectados es de hasta 4 años de edad. Frente a lo sucedido, diversas agencias de seguridad sanitaria desaconsejaron a la población la ingesta de este tipo de elementos, especialmente aquellos que hayan que tengan como fecha de consumo preferente entre el 11 de julio y el 7 de octubre.

El accionar de Ferrero en Argentina

En consecuencia, y mediante un breve escrito, la empresa italiana agradeció la "colaboración con las autoridades de seguridad alimentaria y salud pública en Europa sobre varios casos informados de salmonella" y alegó haber obtenido "información que muestra una coincidencia de genotipos" con la infección.

De la misma manera que ocurrió en otras naciones, Ferrero detalló: "En Argentina, estamos cooperando con el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y como precaución, tomamos la decisión de retirar voluntariamente Kinder Mini Eggs con fechas de vencimiento entre el 11 de julio y el 21 de octubre".

Y agregó: "Estamos trabajando con los distribuidores para garantizar que estos productos ya no estén disponibles". Con respecto a los demás productos de Kinder, la empresa aclaro que "no se verán afectados por el retiro" e insistió: "Si tiene en su poder uno de los productos enumerados, se recomienda no consumirlo".

Finalmente, y sobre qué hacer en caso de encontrarse con alguno de estos ejemplares "contaminados", indicó: "Conserve el producto y comuníquese con el equipo de atención al consumidor de Ferrero quienes podrán brindarle más ayuda. Lamentamos profundamente la situación".

¿Qué es la salmonella y cuáles son sus síntomas?

Se trata de un tipo de bacteria, transmitida a seres humanos por gallinas, vacas y reptiles (como tortugas, lagartos e iguanas). La mayoría de las infecciones se producen por alimentos que ya se encuentran contaminados con la bacteria en cuestión (generalmente carne de ternera, aves de corral, huevos o leche).

Los niños son los más proclives al contagio y pueden experimentar los siguientes síntomas: nauseas y vómitos, retortijones abdominales, diarrea (a veces sanguinolienta), fiebre y dolores de cabeza. En la mayoría de los casos, desaparecen a las 48 horas de la ingesta del producto infectado.