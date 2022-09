Reunión y 32º Asamblea Plenaria de la Red de Rectores en la UNCA

En el marco del 50º Aniversario de la creación de la Universidad Nacional de Catamarca, en el Vicerrectorado de la UNCA, se llevaron a cabo dos instancias de encuentro de Universidades Miembro de la Red ZICOSUR Universitaria; organizadas y coordinadas por la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la UNCA. Ambas convocatorias se desarrollaron en modalidad híbrida, lo que permitió una amplia participación de las Universidades que integran la Red.

Durante el encuentro, en el que también estuvieron presentes, la vicerrectora de la UNCA, Dra. Elina Silvera de Buenader, Decanos y Secretarios de la Universidad, se realizó la elección de las nuevas autoridades. Como presidente, resultó electo el rector Miguel Sánchez Netto, de la Universidad Estadual do Ponta Grossa (Brasil); y como vicepresidente, el rector Ángel Rodríguez, de la Universidad Nacional de Caaguazú (Paraguay).

En ese marco, el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Héctor Paz, comentó que durante el encuentro se retomaron “todos los programas que tienen que ver con movilidad, pero sobre todas las cosas, buscar acuerdos que nos permitan crecer como región ZICOSUR dentro de todas las universidades que las integramos”.

Por su parte, Mariano Pacher, rector de la Universidad Nacional de Canindeyú de Paraguay, aseguró que “nuestras universidades pueden cooperar en una tarea que es de la de todos: elevar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Es por eso que tenemos que apostar en la red de universidades, tenemos que trabajar para engrandecer y fortalecer esta red tan importante para todos nosotros”, concluyó.

La asamblea fue altamente provechosa, ya que se avanzó en el análisis, corrección y aprobación del Estatuto que regirá a la Red.

Cabe mencionar que, durante la mañana del 12 de septiembre, se desarrolló la Reunión de Representantes de Relaciones Internacionales en el marco de la 32º Reunión Plenaria de Rectores de Universidades del ZICOSUR Universitario. En esta oportunidad, el presidente en ejercicio de la Red ZICOSUR Universitario, Ing. Oscar Alfonso Arellano, rector de la UNCA, dio las palabras de bienvenida y agradeció la presencia de los rectores y de los responsables de las áreas de relaciones internacionales de las universidades que integran la Red. De esta reunión participaron presencialmente, por Brasil: la Vicerrectora y la secretaria de RRII de la Universidade do Mato Grosso do Sul, el Rector, jefe de Gabinete, Asesor Legal y Asesora Internacional de la Universidade do Norte do Paraná. Por Paraguay, participaron el Rector, el director general Académico y la directora general de Calidad Institucional de la Universidad Nacional de Caaguazú; Por la Universidad Nacional de Canindeyú participó activamente su rector; Por la Universidad Nacional del Este, lo hizo el director de RRII; por Argentina, además de la UNCA, participaron responsables de relaciones internacionales de las Universidades Nacionales de Salta, de La Rioja, y el vicerrector de la Universidad Nacional del Nordeste.

“La Red de Universidades Públicas del ZICOSUR Universitario (Zona de Integración Centro Oeste de América del Sur) es una Red de Universidades de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú, que trabajan con el fin de promover acciones tendientes al desarrollo de la región, coadyuvar a sus respectivos gobiernos en la identificación de aquellos ejes estratégicos que permitan una labor más sólida en el proceso decisional y que además de promover el bienestar de sus pueblos contribuya a construir una visión de conjunto en toda la región. A través de la Red, se procura coordinar y potenciar los recursos académicos, de investigación y tecnológicos en relación directa con los diferentes sectores públicos y privados de la región”.