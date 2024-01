Rige Alerta Amarilla por tormentas: ¿Qué zonas afectará?

El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional, en su última actualización a las 19:41 hs de este sábado respecto a las tormentas que pueden afectar al país, emitió una Alerta Amarilla para Catamarca por tormentas fuertes.

Las tormentas se desatarán durante la madrugada hasta la mañana de este domingo 21 de enero, y afectará los departamentos de Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y Zona serrana de Pomán.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.” revela el Servicio Meteorológico Nacional respecto a la Alerta Amarilla.

¿Qué significan las alertas meteorológicas amarillas, naranjas y rojas?

La alerta naranja indica que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”.

La roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.

Un área puede tener más de una alerta en vigencia al mismo tiempo. Es decir, pueden coexistir una alerta de nivel amarillo por vientos y una naranja por lluvia.

Para establecer el nivel de alerta, el SMN tiene en cuenta algunos criterios técnicos que basados en 3 aspectos: la intensidad del fenómeno, los factores adversos -una situación no necesariamente meteorológica que puede aumentar el impacto del fenómeno meteorológico- y la probabilidad de ocurrencia de un evento meteorológico que representa una amenaza. Cada uno de estos factores se tiene en cuenta para determinar el nivel de alerta.

Las alertas y las advertencias se actualizan todos los días a las 6 y a las 18 horas, explica el SMN, pero, si la situación meteorológica lo requiere, se realizan actualizaciones adicionales fuera de esos horarios.

Además, como complemento también existen los avisos meteorológicos a muy corto plazo (ACP), pronósticos inmediatos que tienen validez de 3 horas y sólo se emiten por tormentas fuertes o severas, lluvias intensas en cortos períodos de tiempo y ráfagas fuertes y/o caída de granizo que puedan ser detectados a través de radares meteorológicos.

Qué cuidados se deben tener en cuenta durante una Alerta Amarilla por tormenta:

1- No sacar la basura. Retirar los objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitar actividades al aire libre.

3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en ríos, lagunas o piletas.

5- Estar atento ante la posible caída de granizo.

6- Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta amarilla por tormentas: tenga en cuenta los números de Emergencia: