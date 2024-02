Rigen alertas por calor extremo y tormentas en Catamarca. ¿Qué precauciones hay que tener?

Continúa la ola de calor tanto en Catamarca como en el resto del país, y el Servicio Meteorológico Nacional advierte, en su pronóstico extendido, que esta ola continuará hasta el 7 de febrero, aunque esto puede sufrir algún cambio cuando realicen la actualización de los datos en estos días.

La temperatura en lo que va de esta tarde noche en el Valle Central llega a los 38.4°C, esto implicó que nos mantuviéramos en el top 10 de las provincias más calurosas a nivel nacional, siendo superados por Santiago del Estero y La Rioja, que rozan la temperatura extrema de los 40°C.

Esta actualización del ránking de temperaturas fue emitido a las 19:00 hs, y en este horario, también se actualizó el Sistema de Alerta Temprana, emitiendo así una Alerta Amarilla por tormentas fuertes para las zonas de Puna de Tinogasta - Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle.

Este sistema de tormentas se prevé que golpeen las zonas mencionadas en el transcurso de esta noche de miércoles, hasta la madrugada y tarde noche del jueves. Esta alerta implica que El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y principalmente ráfagas muy intensas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. Cabe aclarar que sobre la zona de alta montaña de la provincia de Catamarca y la de La Rioja dichas precipitaciones pueden ser en forma de lluvia y nieve.

Las recomendaciones que da el SMN para estos casos son:

1- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitar actividades al aire libre.

3- No te refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estar atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

En una Alerta amarilla por tormentas, se debe tener en cuenta estos números de Emergencia:

SAE 911

Defensa Civil 103

Wsp Defensa Civil 3834-090909

S.A.M.E. 107

Bomberos 100

Además de la Alerta Amarilla también se actualizó el Sistema de Alertas por temperaturas extremas, y como sucedió el día de ayer, Catamarca continuó con la Alerta Naranja en gran parte del territorio provincial.

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud: