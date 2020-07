SADOP amenaza con medidas de fuerza y calificó de grave no ser parte de la ley

Tras conocerse que el martes el ministro de Educación, Francisco Gordillo, se reunió con senadores y diputados de las comisiones de Educación, para avanzar en la modificación y actualización de la Ley de Enseñanza Privada, el gremio que nuclea a los docentes privados se mostró sorprendido y molesto por no haber sido consultado sobre tan importante iniciativa.

“Nos enteramos por los medios que está todo decidido”, dijo Claudia Besada, secretaria gremial de SADOP, dejando en claro la molestia que esto les provocaba. En diálogo con Radio Valle Viejo, la sindicalista aseguró que aunque participaron de una primera reunión informativa, luego todo quedó en suspenso al momento de solicitar que esta ley sea parte de la discusión de paritarias.

Recordemos que, según lo anunciado por la cartera educativa, la iniciativa que propone cambios en la enseñanza privada ya cuenta con el consenso de los apoderados de los colegios privados, legisladores y funcionarios de Educación.

“Esta acción de gran importancia política e institucional requiere de la participación de los docentes privados, a través del sindicato que los representa”, sostiene Besada.

“Este tema no puede ser resuelto a puertas cerradas, entre el Gobierno y patrones. Esta maniobra busca quitar derechos, silenciar a los sindicatos y es muy grave”, agregó e indicó que aún esperan ser llamados por el Ministerio, para ser parte de esta ley, en representación de sus agremiados.

Medidas de fuerza

Un alerta suena ante esta situación, a la que calificaron de “grave”, por cuanto no dudaron en asegurar que es posible plantear una medida de fuerza. “Si no tenemos una convocatoria o participación, tomaremos medidas”, sentenció SADOP, al tiempo que reiteró que el ámbito de debate siempre debió ser la de la paritaria docente.

La gremialista insistió que esta ley también debe ser discutida por la Intensindical y que es urgente el tratamiento de estos y otros temas, en el ámbito de la paritaria. Este reclamo se viene sosteniendo en el tiempo y desde Educación, no hay respuesta al respecto. La postura oficial es avanzar, tanto con esta ley como con los protocolos de regreso a clases, sin entrar en el debate gremial.