Salud aclara sobre el Plan de Vacunación Covid-19

Desde la cartera de Salud y ante la circulación de un mensaje de Whatsapp que indica que en el Hospital “Carlos G. Malbrán” se está aplicando la segunda dosis de la vacuna Sinopharm a quien se presente espontáneamente, desde el Ministerio de Salud de la provincia "se aclara que esta información es falsa".



"Los cronogramas del Plan Operativo de Vacunación Covid-19 son debidamente informados a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud y el Gobierno de la Provincia", apuntaron.

Y agregan "solicitamos a la población informarse a través de los mismos y replicar solo información oficial, al mismo tiempo que se ruega no intentar transgredir las normas del Plan Operativo, ya que no se vacunará a ninguna persona que asista a los Nodos de Vacunación y no cumpla con los requisitos solicitados en la convocatoria".