Salud aclara sobre la variante Andina que ahora es catalogada como "de interés"

La directora provincial del Laboratorio Central, Verónica Campi, habló con medios radiales sobre la aparición de tres nuevos linajes productos de la mutación del virus. Dos de las cepas detectadas en la ANLIS Malbrán de Buenos Aires son consideradas de preocupación, las mismas, fueron descubiertas en diciembre del año pasado y fueron nombradas como “Reino Unido” y “Manaos”.

Respecto a la tercera variante, conocida como “Andina”, ayer por la tarde la Organización Mundial de la Salud la catalogó como variante de interés debido a la gran aparición de casos en Latinoamérica. La funcionaria comentó que “había sospechas sobre las nuevas variantes porque los casos aumentaron abruptamente y en las provincias limítrofes ya las habían detectado”. Además, detalló que las muestras al Malbrán de Buenos Aires son enviadas constantemente, y que se están esperando más resultados.

“Todavía hay diez muestras que están sin resultados y esperamos en unos días tener completa la secuenciación de las muestras que enviamos”. Por último, destacó el esfuerzo del personal de salud y le pidió a la sociedad que respete las medidas para evitar la propagación del virus para “bajar los casos y recuperar nuestra vida anterior”.

OMS

En tanto se debe agregar que desde hace meses que la OMS estudiaba la información disponible sobre la “variante andina”. Hoy, la incluyó en su lista de variantes: hay 4 variantes de “preocupación” en el mundo, incluyendo Delta, que se había detectado en India originalmente y hoy está relacionada con el aumento de casos de COVID-19 en el Reino Unido y en otros países. Ahora, la “variante andina” recibió el nombre oficial de Lambda por el nuevo sistema de la agencia sanitaria de Naciones Unidas de ponerle nombres de letras griegas. Se la sumó a la categoría “de interés” en la que ya había otras seis variantes.

Finalmente, la “variante andina” consiguió su lugar de atención . ¿Y qué significa que la variante, con alta presencia en Sudamérica, sea ahora considerada "de interés" a nivel global? Para el científico Pablo Tsukayama, investigador en genómica microbiana de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en Lima, que fue uno de los autores del trabajo que postuló a C.37 como una variante, la clasificación de la OMS significará un gran cambio. “Implicará que más países van a empezar a rastrear a la variante. Además, las empresas farmacéuticas y laboratorios científicos van a empezar a evaluar si las vacunas que actualmente se están aplicando en el mundo tienen eficacia reducida contra la variante Lambda”, dijo hoy el doctor Tsukayama, desde Perú.

“Hay evidencia epidemiológica y de genética evolutiva que indica que la variante es diferente y que sus mutaciones podría tener un impacto que aún no ha sido estudiado. Aún no hay estudio sobre su impacto en escape inmune, transmisibilidad -que podría explicar el aumento de los casos- y si los niveles de eficacia de las vacunas se mantienen o se reducen si una persona llega a estar expuesta a esta variante. Tampoco sabemos si la variante Lambda genera o no casos más severos o si esta asociada a un cuadro clinico diferente”.