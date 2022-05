Salud alerta sobre la Hepatitis Aguda: medidas de prevención

Tras la confirmación por parte del Ministerio de Salud de la Nación de 8 casos sospechosos de Hepatitis Aguda, lo cual no quiere decir que se hayan calificado como casos de Hepatitis Grave de origen desconocido. Desde la Secretaría de Medicina Preventiva y Promoción en Salud del Ministerio de Salud de Catamarca se recomienda a la población cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación como medida principal de prevención.

El lavado de manos también es una medida central ante la hepatitis, debe realizarse adecuadamente ya que las manos están en permanente contacto con objetos que pueden estar contaminados, como los cordones del calzado o picaportes, evitar el contacto con personas enfermas, cubrirse al toser o estornudar y evitar tocarse ojos, nariz y boca.

Síntomas

·Fiebre

·Fatiga

·Pérdida del apetito

·Náuseas

·Vómitos

·Dolor abdominal

·Orina oscura

·Heces blancas

·Dolor articular

Estos síntomas toman mayor relevancia cuando aparecen en personas menores de 16 años, y en todos los casos debe realizarse consulta médica.

La Hepatitis significa inflamación del hígado que puede ser de causa infecciosa, tóxica o autoinmune. En la mayoría de los casos, la hepatitis es provocada por un virus. Las hepatitis virales son causadas más frecuentemente por los virus de hepatitis A, B y C. El test para las hepatitis B y C permite iniciar un tratamiento oportuno y minimizar la transmisión. Las hepatitis A y B son prevenibles a través de vacunas. Los tratamientos para la hepatitis B crónica y la hepatitis C, son seguros y altamente efectivos.