Alerta epidemiológica Salud confirmó que hay 14 nuevas muestras sospechosas de variante Delta Así el Ministerio de Salud amplió la cifra, luego de haber informado este lunes la existencia de once casos. Sobre los nuevos, se destaca que dos corresponden a pacientes pediátricos y uno de ellos no contaba con el esquema de vacunación contra el Covid. El estado general de los pacientes con esta cepa, es bueno y no requirió internación.