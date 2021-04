Salud y el dengue: cada uno en su casa debe tomar las medidas necesarias para que el mosquito no prolifere

El Ministerio de Salud de la provincia viene trabajando de manera ininterrumpida para prevenir la reproducción del Aedes aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya. En este marco, el director de Control de Vectores, Rosendo López, explicó que “tanto Dengue como Chagas son enfermedades endémicas que están en Catamarca y que no hay que descuidar. Si bien el contexto actual de Covid hace que toda la atención esté puesta en la pandemia, el tema Dengue es muy importante en Catamarca”.

“Desde el Ministerio de Salud se viene trabajando todo el año con las brigadas que realizan control focal y descacharrado, pero lo más importante es la educación de la gente. La comunidad debe tomar la iniciativa, porque son los dueños de sus hogares, deben controlar que no haya recipientes con agua, o que el agua no esté estancada. En algunos lugares se complican las tareas porque hay gente que no nos deja ingresar a su domicilio, por eso incentivamos a la gente. El Dengue no es sólo responsabilidad del Estado, cada uno en su casa debe tomar las medidas necesarias para que el mosquito no prolifere”, remarcó López.

Con respecto a las diferentes acciones que llevan a cabo las brigadas, el Director de Vectores indicó que “el descacharrado y el control focal son herramientas, lo mas importante es la concientización de la gente y el control en las casas, desde los recipientes chicos como macetas, donde toman agua los animales, los juguetes, o cualquier cosa que esté afuera y pueda acumular agua, puede tener larvas”. Por otra parte, la fumigación “es el último recurso, porque se utiliza un insecticida que no discrimina, no mata sólo al mosquito, también moscas, abejas que son tan beneficiosas para el ambiente, y avispas. A veces se piensa que como no estamos fumigando no se está trabajando con Dengue, pero la última medida que se toma es el uso de insecticidas”.

Cronograma

Las Brigadas del Ministerio de Salud, Municipalidad de la Capital y Defensa Civil de Valle Viejo, realizarán control focal y descacharrado de acuerdo al siguiente cronograma:

- Lunes 19: control focal en los cementerios de Capital, Fray Mamerto Esquiú y Banda de Varela (eliminación de posibles criaderos y levantamiento de muestras).

- Martes 20 y miércoles 21: se notificará para descacharrado (eliminación de inservibles) en los barrios Jorge Bermúdez, 240, Martín de Güemes y Capresca.

- Jueves 22 y viernes 23: descacharrado en los barrios Jorge Bermúdez, 240, Martin de Güemes y Capresca, en el horario de 07 a 12 horas.- Jueves 22: control focal rutinario y eliminación de inservibles en el Barrio 9 de Julio.

- Viernes 23: control del vector en sitios críticos: CAPS, centros de salud municipales, escuelas y centros vecinales.- Viernes 23: control focal rutinario y eliminación de inservibles en el Dpto. Valle Viejo, Polcos. Se solicita a los vecinos colaborar con las Brigadas y extremar las medidas necesarias para evitar la acumulación de agua. Esta planificación puede ser modificada por fuertes ráfagas de vientos o intensas lluvias.