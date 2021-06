Salud y los residuos domiciliarios de pacientes con Covid-19: recomiendan realizar un adecuado tratamiento

La directora de Salud y Medio Ambiente, Daniela Carrizo, en diálogo con un medio radial, se refirió al tratamiento de residuos para personas con Covid-19 y dijo que “un residuo biocontaminado, son los objetos, como una servilleta de papel, un resto de comida, envoltorio de alimentos, papeles, pañuelos de papel, etc.; que estuvieron en contacto con el paciente Covid, solamente esos residuos se deben tratar adecuadamente”.

Carrizo explicó el trabajo de las áreas del sistema público, que se viene realizando con el tratamiento de residuos contaminados por Covid-19, y dijo que “en un principio, antes de que hubiese casos positivos en nuestra provincia, desde nuestra Dirección de Salud y Medio Ambiente junto con todo el equipo de salud diagramamos las recomendaciones para el tratamiento de los residuos, que en ningún lugar del país se hacía un tratamiento diferenciado, en nuestra ciudad capital y en el Valle Central, lo que sería Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, cuando comenzaron, para el año pasado, aparecer los casos, pudimos resolver el retiro de los residuos de los pacientes positivos en sus domicilios con una camioneta y personal del Ministerio de Salud, que está habilitada para retirar residuos bio-contaminados, y cuando la situación se volvió imposible de sostener con el incremento de los casos, se trabajó con gente de higiene urbana de los distintos municipios capacitándose y sobre todo se da la recomendación a la persona aislada de cómo debe tratar su residuo”.

Medidas de prevención

“Lo ideal es que estén aislados en una habitación solos, sabemos que esto es muy difícil en muchas familias donde no hay disponibilidad de habitaciones y aun así, no se ha contagiado el resto de los familiares porque se cumplen las medidas de cuidado y no se sigue propagando el virus. Lo principal es que la persona que está positiva pueda disponer, en su habitación de aislamiento, un tachito o una bolsita y ahí todo resto lo desecha en esa bolsa. Esa bolsa se retira de la habitación de la persona positiva, bien anudada, y se rocía con dilución de lavandina, recordemos que se prepara al 5% esto es colocar 10 mililitros de lavandina en 1 litro de agua; o bien se rocía con dilución de alcohol 70%; y se coloca en una segunda bolsa y se repite el rociado nuevamente. Esta bolsa se deja durante 3 días, es decir 72 horas, en el interior de la casa en un lugar que no sea de acceso y al cabo de 72 horas se puede sacar a la recolección normal de higiene urbana, porque no presenta peligrosidad, al cabo de este tiempo el virus se inactivo por completo. Siempre después de realizar esto un muy buen lavado de manos exhaustivo con agua y jabón”, remarcó detalladamente la directora de Salud y Medio Ambiente.

Asimismo, la funcionaria recomendó que “la persona positiva debe usar permanente el barbijo cuando esté con otras personas y debe tener separado sus utensilios; mientras que se laven por separado el resto de los utensilios de su familia, podemos prevenir el contagio. Es posible prevenir, si observamos estas medidas de cuidado”.

“Recordemos, que por más que haga frío hay que ventilar los ambientes, apenas nos levantamos de dormir, abrir muy bien puertas y ventanas, por lo menos dos veces al día, dejar que circule el aire y nos aseguramos que no haya permanencia de aerosoles”, finalizó Carrizo.