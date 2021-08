Salud suma dos nuevos nodos de vacunación

El Ministerio de Salud avanza con el Plan Operativo de Vacunación Covid-19, sumando nodos para los próximos días.

Con la convicción de la estrategia de completar esquemas lo más rápido posible, pero sin dejar de aplicar primeras dosis, se diagraman las fechas de vacunación en los distintos nodos de la provincia.

Para estos próximos días se agregan los Nodos de Bañado de Ovanta, Valle Viejo y Fray mamerto Esquiú para la aplicación de segundas dosis; mientras que en Chumbicha se avanzará con personas mayores de 18 años.

Por otra parte, se vacunará a mayores de 61 años (cumplidos) con segundas dosis de Sputnik este fin de semana en el Nodo Predio Ferial. Estas fechas se abren para aquellas personas que no optaron por la segunda dosis de Moderna y para quienes no pudieron asistir en la fecha que les correspondía. Se ruega a cada persona que lea con atención las convocatorias a fin de no perder la oportunidad de vacunación como también de no asistir si no reúne las condiciones.