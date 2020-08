San Cayetano recorrió barrios del sur capitalino en caravana

Una jornada diferente a la de años anteriores se vivió este viernes 7 de agosto en torno a la celebración de San Cayetano. Por la situación de pandemia, los actos litúrgicos, que suelen ser multitudinarios, se vieron reducidos en cantidad de fieles sólo al 50 % de la capacidad del templo, ubicado en la intersección de calles Tucumán y Gobernador Rodríguez. Los mismos fueron transmitidos por las redes sociales.

En horas de la mañana se celebró la santa misa y luego recibieron el bautismo seis niños de la comunidad.

A primeras horas de la tarde una caravana vehicular se desplazó por algunos barrios de la zona sur de la ciudad capital, donde los vecinos esperaron el paso del Patrono del Pan y del Trabajo en clima de fiesta adornando los frentes de sus hogares con gallardetes, globos e imágenes del Santo, a quien pidieron su intercesión para alcanzar alguna gracia de Dios, especialmente que no falte el trabajo y el alimento en cada familia, o dar gracias por aquellas recibidas. Sin dudas, el ruego que no faltó fue el cese de esta pandemia del Covid-19.

El trayecto estuvo acompañado por el canto y expresiones destacando la figura de San Cayetano, llamado Padre de la Providencia. En algunos sectores como Villa Eumelia y Montecristo, el padre Julio Murúa, párroco del Sagrado Corazón de Jesús -a cuya jurisdicción pertenece la capilla de San Cayetano- bendijo los panes, algo que es tradicional cada 7 de agosto.

Al concluir el recorrido, se celebró la misa, en el interior de la capilla, con la mitad de ocupación y con las medidas sanitarias correspondientes como la distancia social y el uso del barbijo obligatorio y el alcohol desinfectante.

En su homilía, el padre Murúa dijo que siempre, la celebración en honor a San Cayetano “es una oportunidad donde la gente puede expresar esa fe popular suscitada por el Espíritu Santo y que expresa de muchas maneras con esos gestos hacia el Santo”.

Puso de realce que esta profunda devoción de los fieles está fuertemente vinculada con “la necesidad de tener un trabajo para llevar el pan a la mesa”.

También dijo que “estas fiestas nos dan la oportunidad de resaltar que es necesario mantener un compromiso con el cuidado de la casa común, que no significa sólo el cuidado de la tierra sino también es el cuidado de la vida y la salud entre nosotros”, especialmente en este contexto de la pandemia “donde tenemos que cuidar la forma de vivir, a partir de un cambio de la mentalidad, porque hay que cuidar lo que es todos y cuidarnos entre todos”.

En Valle Viejo

Bajo el lema "Con María y San Cayetano, servidores de la esperanza", ayer finalizó el triduo en honor del Patrono del Pan y del Trabajo, en la capilla ubicada en el barrio La Antena, jurisdicción de la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, con sede en Villa Dolores, Valle Viejo.

La celebración eucarística contó con la participación de fieles y fue transmitida a través de Facebook por los jóvenes del grupo de perseverancia.

Finalizada la Santa Misa, un reducido grupo de miembros de la comunidad despidieron al padre Pablo Batallán, quien celebró por última vez como párroco de la zona. Los fieles agradecieron su labor pastoral durante estos años en que caminaron juntos desde el nacimiento de esta joven parroquia de la diócesis.