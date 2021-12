Santiago Maratea gana el premio al Comunicador del Año en los Eikon 2021

Aún con barbijo y cumpliendo los protocolos necesarios, la noche del lunes 6 de diciembre marcó el reencuentro para casi 500 profesionales que se acercaron al Sheraton Hotel para ser parte de la entrega de los Eikon 2021, el primer premio argentino al trabajo que hacen comunicadores y comunicólogos, relacionistas públicos, periodistas, publicitarios, lobbystas y organizadores de eventos.

Diego Dillenberger, Director periodístico de la Revista Imagen y creador de los premios abrió la noche con unas palabras y dio comienzo a la celebración donde un jurado compuesto por un grupo de profesionales destacados y respetados por sus pares eligió como Comunicador del Año General a Santiago Maratea, el joven influencer que durante 2021 impulsó una serie de causas que movilizaron a miles de personas. “Recibir este premio, en este momento justo de mi historia y mi carrera, es un reconocimiento lindo, tiene que ver con una construcción de muchos años, con cómo fue mutando mi forma de comunicar”, explica, “para mí este año, por este premio y otras cosas, simboliza muchos resultados por los que hace muchos años vengo trabajando, simboliza felicidad”.

Durante 2021 Santiago Maratea, que cuenta con una plataforma de más de 2 millones de seguidores en las redes, logró recaudar millones de dólares que fueron destinados a distintas causas. Sus colectas impactaron en la vida de personas y comunidades que pudieron acceder a tratamientos médicos; a la compra de casas o vehículos para mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables o a apoyar a distintos equipos argentinos que gracias a la ayuda de todos los que colaboraron pudieron viajar a representar al país.

El influencer cuenta con más de 2 millones de seguidores en sus redes sociales.

“Mi amor es siempre hacia los colectivos y a conseguir cosas entre todos y no ir a pedirle a una marca una súper ayuda pero en este evento conocí gente que me sorprendió por su buena voluntad, sus propuestas, por ahí hoy me escucharon muchas marcas con las que no trabajo y les interese”, reflexiona Maratea que insiste en señalar que lo que hace no es beneficencia, “esto hace que muchos se pregunten por qué ganó el chico de la gorra y por ahí averiguan y se les ocurre alguna idea nueva de cómo comunicar, supongo que un poco busca eso los premios, esa inspiración de todos con todos”.

En el rubro Comunicador Profesional resultó elegido el consultor Carlos Mazalán, fundador de Mazalán Comunicaciones.