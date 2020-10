Sapitos For Ever presentó nuevo tema musical

La banda cuartetera, Sapitos For Ever, presentó su tema nuevo.

La banda catamarqueña intepretó "Eres Así". Este nuevo tema musical fue interpretado por Marcelo Tula, actual vocalista de la banda y el artista Facu Gutiérrez, quien tuvo su despegue artístico en todo el país con el tema "Disfruto".

La canción y videoclip ya están disponible en YouTube.

La banda cuartetera Sapitos For Ever, con su mentor Marcelo Carrizo, están trabajando en la preparación del nuevo trabajo discográfico, que saldrá próximamente.