Se avanzará con la capacitación de Ley Micaela en el Hospital San Juan Bautista

En el marco del proyecto “Ley Micaela: Perspectiva de Género como Garantía de Acceso a la Salud”, se coordinó el inicio de la capacitación Ley Micaela para el personal del Hospital San Juan Bautista.

La Secretaria de Planificación y Gestión en Salud, Nora Matach, la directora provincial de Docencia e Investigación, Cecilia Mensa, la directora asistente del Hospital, Yanina Vázquez, y Gabriela Yurquina, en representación de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad perteneciente al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, se reunieron para acordar la implementación de la capacitación del personal de todos los Servicios, cumplimentando de esta manera lo que señala la Ley Micaela (27.499).

El proyecto “Ley Micaela: Perspectiva de Género como Garantía de Acceso a la Salud” tiene como objetivo fortalecer y avanzar en la transversalización de la perspectiva de género en el Ministerio de Salud.

El Hospital San Juan Bautista será el primero en recibir esta capacitación que cuenta de 4 módulos, que buscan incorporar el enfoque de género en el análisis de las violencias contra las mujeres y disidencias, a fin de ampliar la visión de la problemática, teniendo en cuenta que es un problema social, una cuestión de salud pública, de justicia social y de derechos humanos.

Además, promover el reconocimiento de dicho enfoque como central, no solo para la prevención de la violencia de género, sino para la definición de toda política pública y su aplicación; identificar los estereotipos de género y las relaciones de desigualdad entre diversas identidades, su incidencia en las prácticas profesionales e institucionales, e interpretar las prácticas personales que reproducen; impulsar la elaboración de protocolos/guías de actuación para la detección, atención y derivación de las situaciones de violencia por motivos de Género; promover el lenguaje inclusivo y no sexista en las disposiciones, circulares e instrumentos normativos; e impulsar la revisión de los instrumentos de recolección de datos epidemiológicos, a fin de que no respondan a lógicas heteronormativas.