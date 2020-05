Se celebró la Jornada de las Comunicaciones Sociales y el aniversario de la Laudato Si

El domingo 24 de mayo, en la Solemnidad de la Ascensión del Señor, la Diócesis de Catamarca celebró la 54° Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, para la cual, este año, el Papa Francisco propuso en su mensaje: “Para que puedas contar y grabar en la memoria (cf. Ex 10,2). La vida se hace historia”.

A este acontecimiento se sumó el 5° Aniversario de la Encíclica “Laudato Si”, del Santo Padre, referida al cuidado de la Casa Común y cuyo contenido se vino reflexionando durante esta semana. También se pidió por los operadores en su día, valorando la labor de muchos en la transmisión de las Misas celebradas en forma privada, para que lleguen a los hogares, en este tiempo de pandemia.

La ceremonia litúrgica fue presidida por el Obispo Diocesano, Mons. Luis Urbanc, en el Camarín de la Catedral Basílica y Santuario Mariano, y transmitida a través de youtube y de las redes sociales.

En esta ocasión especial, comunicadores sociales del medio tuvieron a su cargo la proclamación de los textos bíblicos correspondientes a este domingo.

En el inicio de su homilía, Mons. Urbanc manifestó que “la Ascensión de Jesucristo al seno de Dios, su Padre” es un “hito importantísimo en nuestra fe cristiana porque incorpora un eslabón imprescindible a nuestra Esperanza teologal, virtud que nos ha sido infundida por Dios el día de nuestro bautismo”.



A partir de la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que “nos permite visualizar el acontecimiento”, brindó “algunas precisiones” acerca del significado de la ascensión, tales como el Cielo, los cuarenta días en que Jesús se manifestó a los discípulos para mostrar que estaba “vivo” antes de su vuelta al Padre; el bautismo en el espíritu, la nube, que “refuerza la idea de trascendencia”, señaló. Y de acuerdo con la segunda lectura, afirmó que “la situación de Cristo después de la Ascensión es estar por encima de toda la creación, la cual le está sometida, y ser Cabeza del Cuerpo de la Iglesia”.

Tomando el texto del Evangelio de Mateo 28,16-20, afirmó que en la conclusión “confluyen tres ejes temáticos: *en el centro está el mandato de misión, imperativo: 'Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado', *mientras que al inicio 'Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra' y *al final: 'Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo', en ambos casos en indicativo, por un lado, el fundamento de la misión (el poder del Resucitado) y por otro su garantía (la promesa de presencia continua de Jesús con los suyos)”.

Al referirse a la jornada de las comunicaciones sociales, el Obispo invitó a los comunicadores a “transmitir relatos que edifiquen la vida humana”, resaltando las palabras del Papa Francisco, quien “nos dice que 'necesitamos respirar la verdad de las buenas historias: historias que construyan, no que destruyan; historias que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos. En medio de la confusión de las voces y de los mensajes que nos rodean, necesitamos una narración humana, que nos hable de nosotros y de la belleza que poseemos. Una narración que sepa mirar al mundo y a los acontecimientos con ternura; que cuente que somos parte de un tejido vivo; que revele el entretejido de los hilos con los que estamos unidos unos con otros'”.

Finalmente, el Pastor Diocesano invitó a que “le pidamos a la Virgen María que nos ayude a ser buenos comunicadores, y que trabajemos en la transformación del mundo según los valores del Evangelio, animando la Esperanza cristiana que tiene uno de sus fundamentos en la Ascensión del Señor”.

Al finalizar la Eucaristía, se pasaron dos videos, uno con el mensaje de Mons. Gabriel Barba, Responsable de la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Argentina; y otro con una síntesis del Mensaje del Papa Francisco, con ocasión de la 54° Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, preparado por la Pastoral de Comunicación de la Diócesis de Catamarca.