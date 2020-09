Se desató la polémica por la reapertura del Banco Nación y cuestionan los hisopados

El secretario general de la Asociación Bancaria, Marcelo González, cuestionó la reapertura de la Casa Central del Banco Nación, sucursal Catamarca, y apuntó contra las autoridades porque, supuestamente, no cumplen con el protocolo sanitario en el marco de la pandemia coronavirus y, luego de que esa entidad registrara su primer caso positivo de Covid-19.

“No todos los trabajadores de la sucursal de República y Sarmiento fueron hisopados; estamos preocupados por esta situación tan delicada”, aseguró González.

El referente gremial de los bancarios reclamó a las autoridades que entreguen el listado del personal para saber con precisión a quiénes se les realizó los hisopados.

En ese contexto, González acusó a las autoridades del Banco de negarle dichos certificados y el listado de los trabajadores que fueron hisopados. Dijo que solo le entregaron un escrito ilegible y pidió respuestas por lo que estaba sucediendo. Y no descartó iniciar acciones legales ante la negativa de las autoridades de la entidad crediticia.

La Bancaria puso en alerta sobre la situación que, a su entender, es irregular, ya que asegura que no todos los empleados fueron hisopados y consideró que hay personal que corre riesgo. Agregó que solo a una minoría se le practicó el PCR, cuyos resultados fueron negativos, según lo confirmó el propio Ministerio de Salud de la Provincia.

“Los que fueron hisopados no están yendo, pero hay un grupo de compañeros que no han sido hisopados. Sabemos que algunos empleados de la sucursal de Sarmiento y República volvieron a trabajar por pedido del gerente y aún no fueron hisopados”, insistió González.



Atención reducida

La gerente del Banco Nación sucursal Catamarca, María Nur Abraham, dijo que la Casa Central atenderá solo por turnos, con modalidad reducida y bajo estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria.

En tanto, la sucursal de Avenida Presidente Castillo atiende por terminación de documento y la numeración correspondiente del IFE.

Los jubilados y pensionados podrán asistir a la sucursal de Mate de Luna, sin pedir turno y de acuerdo al cronograma de pago establecido por Anses.

“No implica ningún riesgo el regreso de trabajo”

Por su parte, la directora de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia, Dra. Daniela Carrizo, se refirió a la reapertura de la entidad bancaria y llevó tranquilidad, tanto al personal que trabaja allí como al público en general y dijo que se tomaron los recaudos necesarios y se aplicó el protocolo sanitario vigente.

“No implica ningún riesgo el regreso de trabajo (en el caso del Banco Nación) y quienes estén en aislamiento deben aguardar hasta que el Ministerio de Salud les dé el alta médica, más allá que un PCR les indique que no tengan COVID-19. En caso de ser necesario, pueden solicitar un retesteo. Quienes se reintegraron al trabajo no revisten riesgo de contagio”, manifestó la funcionaria.

Carrizo, además, explicó que Salud actuó siguiendo estrictamente el protocolo para estos casos y confirmó que realizó una investigación epidemiológica con los contactos estrechos del caso positivo de COVID-19, al igual que en otros edificios. Y aclaró que personal del Ministerio indicó el aislamiento al grupo de bancarios de contacto estrecho con el caso positivo.

