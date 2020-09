Se dilata la definición de la extensión horaria de los bares

En la jornada de ayer se volvieron a reunir representantes de Gastronómicos Unidos de Catamarca con funcionarios del COE, para definir el tema de la extensión horaria. Según los mismos propietarios, la reunión fue confirmada sobre la hora y estuvo presente en aquella el ministro de Seguridad y vocero del COE, Gustavo Aguirre y el gobernador de la provincia, Raúl Jalil. Este último, según comentaron a DIARIO LA UNIÓN, llegó tarde al encuentro y solo participó unos breves minutos.

Tras comentar el primer mandatario nuevamente la situación epidemiológica de la provincia y reforzar la idea recordando la confirmación de la transmisión comunitaria, habría, en este punto, autorizado que el horario de atención de los bares solo fuera hasta las 22 hs. Los presentes se manifestaron en contra, indicando que no es un horario que genere conveniencia ni aporte una solución a la acuciante realidad económica de los bares nocturnos. Una de las referentes le indicó al gobernador, en cuanto a la situación sanitaria de la provincia, que “no es lo mismo Catamarca que el AMBA y el resto del país y que, comparativamente, tenemos pocos casos”. Y en cuanto a la crisis económica que vive el sector, se le apuntó “que con este pedido, no estamos negociando un aumento, sino trabajar para poder comer”. Ante estos planteos y de otras consideraciones, Jalil habría indicado que, por el momento, lo que se puede hacer es esto de llegar hasta las 22 hs, pero se comprometió a seguir analizando el reclamo.

Opciones

El planteo de los gastronómicos, como alternativa a lo oficial, es generar la posibilidad de que los locales reciban a los clientes hasta las diez de la noche, luego cerrar el ingreso y permanecer con las personas hasta las 00 hs. Y para que ellos no tengan problema luego a la salida, refieren entregar un ticket de consumo como comprobante de la permanencia en el lugar. Esto quedó para seguir siendo estudiado, ya no solo con el gobernador, sino con el COE, puntualmente con el equipo de Salud. Allí, residiría una de las mayores trabas para esta extensión horaria, por cuanto se quiere tener el máximo control sanitario.