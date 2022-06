Se endurecen las medidas: pediatras restringen la atención al turno de la noche

Luego de emitir un duro tercer comunicado en la noche del martes, los profesionales médicos del Hospital de Niños “Eva Perón” confirmaron a La Unión que endurecen las medidas en torno al conflicto.

Esto tras mostrarse disconformes con los dichos del primer mandatario provincial, quien ayer sentenció: “no podemos dar lo que ellos piden". Ante esto, los pediatras no solo expresaron que “los que peleamos día a día por la salud de los niños de nuestra provincia merecemos ser escuchados, validados y reconocidos. Con la salud de los niños no se juega”, sino que en respuesta a la falta de soluciones, determinaron el agravamiento del conflicto.

Es así que, tal como adelantaron en exclusiva, desde este miércoles se extiende el horario de la asamblea permanente, medida que ya fue comunicada a las autoridades pertinentes. Por lo tanto, la atención se restringe entre las 8 y las 12 hs, luego entre las 15 y las 19 hs y ahora se agrega la suspensión de la atención entre las 20 y las 00 hs.

Según informó el Dr. Juan Pablo Sosa López, “en los consultorios externos no se atenderá. En el caso de la Guardia será sólo con urgencias y emergencias y en cuanto al Internado, solo se va a atender a pacientes que lo requieran”.

En tanto, y para agravar aún más el panorama, los pediatras volvieron a lanzar que “posiblemente se concreten las renuncias masivas”.

Apoyo

A este duro panorama, se añade ahora el apoyo de los profesionales de la Maternidad Provincial “25 de Mayo”. Según adelantaron, los pediatras y neonatólogos mañana jueves a las 9:30 hs. realizarán un reclamo en apoyo a colegas del Hospital de Niños.