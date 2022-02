Se entregaron $270.000 en ayudas económicas a emprendedores

Este martes en el Microestadio Evita se realizó la entrega de cheques a emprendedores del departamento Fray Mamerto Esquiú por la suma de $270.000.

El intendente Guillermo Ferreyra encabezó la entrega, junto al Secretario de Producción Gastón Vaquel y la Directora de Emprendedurismo Fabiana Vega, mientras que el acto contó con el acompañamiento de la Presidenta del Concejo Deliberante Patricia Arreguez y los concejales Belkys Vera y Ramón Guerrero.

La entrega fue realizada a emprendedores de diferentes localidades del departamento, de los rubros de repostería y pastelería, gastronomía, carpintería, peluquería, entre otros.

Bárbara Ponce, una de las emprendedoras beneficiadas fue la encargada de dirigir unas palabras a los presentes, donde agradeció el acompañamiento a los trabajadores independientes.

Por su parte la Directora de Emprendedurismo agradeció a los trabajadores, “creo que ustedes y nosotros tenemos que tirar del mismo carro. Si ustedes no están, si no tienen la necesidad, nosotros no podemos construir. Tenemos un importante rol cada uno de nosotros, es porque trabajando juntos cambiamos la vida de todos”, aseguró.

Indicó también que este tipo de ayuda colabora con los emprendedores en la compra de insumos y herramientas para dar continuidad al trabajo que desarrollan.

“La mayoría son emprendedores que han venido trabajando otros que recién se inician, la mayoría son mujeres y en muchos casos son empleadas municipales, porque todos necesitan del acompañamiento del estado. Para muchos será poco, para otros lo suficiente, quizás para otros poco pero la idea del municipio es estar siempre a la par de ustedes”, aseguró Ferreyra.

Indicó además que es la primera entrega del año y que se va a continuar trabajando con este tipo de asistencia.

Comentó que ya está en marcha el segundo Banco de Herramientas a partir de la asistencia del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social, para fortalecer a los emprendedores locales. Y anunció que una vez que se inicie la actividad en el Concejo Deliberante se buscará avanzar en la aprobación de la ordenanza que permita que el municipio otorgue créditos a emprendedores así como hoy se trabaja con créditos a empleados municipales.